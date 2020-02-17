Milletvekili Aydemir'den Mahallebaşı buluşması

Semt garajında yer alan işletmeleri ziyaret eden Milletvekili Aydemir esnafın taleplerini dinledi, beklentilerini kaydetti.

Mahallebaşı'nda Karayazı eşrafıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir TBMM çalışmaları hakkında bilgi verdi, 2020 yılı programı kaydında ilçede gerçekleştirilmesi planlanan yatırım ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bilinen adıyla Tosya semtinden Mahallebaşı'na kadar esnafı ziyaret ettiklerini belirten Milletvekili Aydemir, esnafa bereket diledi.

Semt garajındaki kahvehaneleri ziyaret eden Milletvekili Aydemir, “Semt garajı muhitimizdeki kahvehane ziyaretleri hemşehrilerimizden hayata dair sahici tespitlerini alma imkanı da sundu. Biz halkın irfanına teslim olmuş bir davanın mensubuyuz. Onların gerek siyaset ve gerekse ekonomiye dair görüş ve önerileri bizim çalışma rotamızın belirleyicisidir” dedi.

‘2020 bereket getirecek'

Milletvekili Aydemir, “Lastik tamircisinden Veteriner Hekim'ine, zirai ürünler satıcısından TV onarımcısına hemşehrilerimizle halleşmek, sohbet edip beklentilerini dinlemek yüreğimizi genişletiyor. Altını hep çizdik ki, 2020 ferahlatan ve kazanç kapılarını genişleten yıl olacak inşallah” değerlendirmesinde bulundu.