Milletvekili Aydemir'den muhalefete: “İnsanın vicdanı sızlar”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumartesi günü HDP'yi ziyaret etmesine ilişkin, "Şehitler gününde HDP'yi ziyaret edecekler, 18 Mart şehitler günümüz. İnsanın vicdanı sızlar" dedi.

Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "her gün bir teröristin seçimle ilgili görüş belirttiğini, Millet İttifakı'na ayar verdiğini, rota çizdiğini" söyledi.

Milletvekili Aydemir, ‘14 Mayıs çok özel bir zaman dilimi. Allah'ın izniyle bu millet, bu asil millet. gereken cevabı sandıkta herkese verecek, göreceğiz. Özellikle bu terörist hamillerine nasıl bir demokrasi tokat atacağını hep beraber göreceğiz ama yaptıklarını da afişe etmek deşifre etmek bizim vazifemiz.' dedi

‘Biri çıkıp da itiraz etmiyor'

Teröristlerin Altılı Masa'nın ortağı gibi konuştuğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, "Murat Karayılan'ın, bu milletin on binlerce evladının kanında parmağı var. Altılı Masa'dan bir tanesi de çıkıp buna itiraz etmiyor. Duran Kalkan, Mustafa Karasu konuşuyor, '14 Mayıs'ı biz tanzim ederiz' diyorlar. Kim adına? Millet İttifakı adına." diye konuştu.

Aydemir millet ittifakı seçmenine seslendi

Milletvekili Aydemir, Millet İttifakı ortağı olan partilere gönül vermiş vatandaşlara seslendiğini belirterek, "Millet İttifakı dediğiniz, teröristlerin tanzim ettiği bir ittifak haline gelmiştir. Millet İttifakı adına konuşuyor bunlar." dedi.

Davutoğlu'nun protesto edilmesi

Selden etkilenen Şanlıurfa'yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun protesto edildiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, "Kemal Kılıçdaroğlu'na aynen şunu söylüyorlar; 'HDP nerede?' Senin asıl ortağın HDP." ifadelerini kullandı.

‘Yaşananları unutur mu bu millet?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edeceğini belirten Milletvekili Aydemir, "18 Mart, şehitler günümüz. İnsanın vicdanı sızlar. Bir defa PKK'yı kınamamış bir partidir HDP. Şehitler gününde HDP'yi ziyaret edecekler ve 14 Mayıs'ta seçimleri birlikte tanzim edecekler. Millete kulak verseler bunu yapmazlar. Şanlıurfa'da yedikleri yuhalanmayı bütün milletten yiyecekler. Yaşananları unuttu mu bu millet?" değerlendirmesinde bulundu.