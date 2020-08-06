Milletvekili Aydemir'den saha mesaisi

Hay-Koop Bölge Birliği Erzurum şubesi yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir besicilerin sorunları hakkında görüş teatisi yaptı.

Aydemir Saha Mesaisindeydi

Milletvekili Aydemir, saha çalışmaları düzeyinde Semt esnafı, mahalle sakinleriyle buluştu. Bosna Caddesi, Yenikapı ve Tebrizkapı mihverinde vatandaş ve işyeri sahipleriyle görüşen Milletvekili Aydemir beklentileri aldı, sosyal ve ekonomik durum değerlendirmesi noktasında öngörü ve tespitleri paylaştı.

Aydemir'den Ebu İshak Vakfına Övgü

Milletvekili Aydemir Ebu ishak Vakfı'nı ziyaret ederek, Vakıf yöneticileriyle görüştü. Erzurum'da vakıf geleneğini diri tutan hayırseverlere minnettar bulunduklarını ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Bütün derdi garip - gureba olan Ebu İshak Vakfımızı ziyaret ettik. Her gün 600 kişiye 3 çeşit yemek, 4 bin ekmek ve giyimden ev eşyasına ihtiyaçları karşılama çabası. Sosyal dokumuzu çok daha muhkem hale getiren vakıf yöneticilerimize şükran borcumuz var. ‘ değerlendirmesini yaptı.

Ekonomik Gündem

S.S. Erzurum Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Erzurum - Bayburt - Ağrı Bölge Birliğinin konuğu olan Milletvekili Aydemir, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şimşek ve kooperatif yöneticileriyle besicilik odağında görüşmelerde bulundu. Kurban Bayramı süreci ve sonrasına dair gelişmeler hakkında tespitlerin paylaşıldığı ziyarette, devletin besicilere sağladığı hibe ve destekler ele alındı.

Aydemir'in Değerlendirmesi

Milletvekili Aydemir ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ‘Hay-Koop Erzurum, Ağrı, Bayburt Bölge Başkanlığını ziyaret edip, 27 bin düve alım projelerine dönük gelişmeleri konuştuk. Hayvancılığın bölgemizde giderek daha iyi noktalara gittiği” müşterek tespitimizdi. Hedef, ülke sathında 2. sıradaki yerimizi birinciliğe taşımak. ‘ yorumunda bulundu.

Aydemir'den Covid19'la Mücadele Uyarısı

Milletvekili Aydemir daha sonra günlük çalışma programını Bosna caddesi, Yenikapı ve Tebrizkapı etabında devam ettirdi. Bu alandaki esnaf, eşraf ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, il ve ülke gündemine ait kayıtları paylaşırken, aynı zamanda covid19'la mücadelenin önemine değindi, temizlik, maske ve mesafe konusunda dikkatler dağılmadan hassasiyet gösterilmesini istedi.

‘Dadaşlara teşekkür ediyoruz'

Bosna Caddesi, Yenikapı ve Tebrizkapı muhitlerindeki esnafa misafir olan Milletvekili Aydemir, Esnaf ve halkın yüksek irfan ve eşsiz basiretine dikkat çekerek, ‘Ağustos sıcağında yayla serinliği sohbetlere de yansıdı. Tespitler, talepler, beklentiler hem öğretici hem de besleyici kıvamdaydı. Nezaket timsali dadaşlara teşekkür ediyoruz.' dedi.