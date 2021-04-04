Milletvekili Aydemir'den sert tepki

Milli irade üstünde hiçbir güç yoktur. ‘ dedi.

Türk Adaleti Hesap Soracaktır

Milletvekili Aydemir, 'Bu bildiri bilinen hakikati bir daha aşikar etmiştir ki; PKK'yı, FETÖ'yü ve bilcümle terörist yapıları bunlar yeşertip, bunlar palazlandırmış. Milletin talebi, bu 103 had bilmezin vazife dönemlerine dönük esaslı bir incelemenin yapılmasıdır. ‘ kaydını düştü.

Aydemir'den 15 Temmuz Hatırlatması

15 Temmuz 2016'da vesayetçi anlayış ve milli iradeye kefen biçme yaklaşımının tarihi bir şamar yiyerek reddedildiği, Milli iradenin destansı bir dirilişle darbecileri zillete havale ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Tamamen art niyet güden bildiri sahiplerinin Türk Adaleti önünde hesap verecekleri ve hak ettikleri karşılığı alacaklarından eminiz. ‘ dedi.

Milletin Geleceğini Milletin Kendi Belirler

Montrö sözleşmesi de dahil olmak üzere her hususta Milletin geleceğini milletin kendisinin belirleyeceğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Milli irade tüm benliği, feraset ve basiretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkundadır. Kaos simsarlığı yaparak gündem oluşturmaya çalışanlar, milli irade önünde mağlubiyete mahkumdurlar. ‘ kaydını düştü.