Milletvekili Yılmaz, yeni nesil üniversite hakkında bilgi aldı

Dr. Sare Aydın Yılmaz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

İstanbul Milletvekili Sare Aydın Yılmaz, Atatürk Üniversitesinde Yeni YÖK Sistemi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini oldukça önemli bulduğunu aktaran Yılmaz, yapılan çalışmaların çıktılarını değerlendirdi. Özellikle söz konusu proje kapsamında oluşturulan ve yeni nesil üniversite sisteminin öncü birimleri olacağı görülen on bir yeni birimin başarılı bir uygulama örneği olduğunu belirtti. Milletvekili Yılmaz, proje planlamaları içerisinde özellikle sanat ve çevre konularının da ağırlıklı olarak yer almasının önemine işaret etti ve proje kapsamında geliştirilen performans sistemi ve atama kriterlerinin iyi uygulama örneği olarak yaygınlaştırılabileceğini dile getirdi.

Rektör Çomaklı: “Yeni Nesil Üniversite Projesi, Yeni YÖK Vizyonunun Bir Ürünü”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Vizyonu hakkında detaylı bilgiler verdiği konuşmasında, BAP Koordinasyon Biriminde yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının aslında Yükseköğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç tarafından bizzat yürütülen Sessiz Devrimin ile Yeni YÖK'ün çalışmaları kapsamında yürütüldüğünü belirterek YÖK'te gerçekleştirilen yeni yapılanmanın bilimsel araştırmaların etkinliğini ve kaynakların verimli kullanımını artırmada önemli ölçüde etkili olduğunu söyledi. Rektör Çomaklı, bundan sonraki süreçte de YÖK'te gerçekleştirilen sessiz devrime uyumlu çalışmaların devam edeceğini ve özellikle ikinci üretim paketinin de ayrıca dikkatli bir şekilde takip edildiğini ifade etti. Rektör Çomaklı, ayrıca Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında çok önemli çıktıların elde edildiğini ve projenin planlandığı gibi takvimine uygun olarak disiplinli bir şekilde yürütüldüğü sözlerine ekledi.

BAP Koordinasyon Birimine Ziyaret

Milletvekili Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, Rektörlük binasında tanzim edilen Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimini de ziyaret etti.

Yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunan BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin, BAP Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yapısal dönüşümün, Yükseköğretim Kurumu Başkanlığının yürüttüğü politikalara uyumlu olarak gerçekleştirildiğini ve Yeni YÖK'ün politikalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Keskin, konuşmasının önemli bir bölümünde, Rektör Çomaklı tarafından bizzat yürütülen ve devlet üniversitelerine örnek teşkil edebilecek “Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşü projesi” ile ilgili bilgiler verdi. Keskin, yeni nesil üniversite kapsamında oluşturulan yeni birimlerin yapılandırılma çalışmalarına, proje çıktılarına ve önümüzdeki süreçte planlanan çalışmalara ayırdı.