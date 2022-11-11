Milli ağaçlandırma gününde fidanlar toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve her yıl 11 Kasım'da gerçekleştirilen olan fidan dikim etkinliği, Milli Ağaçlandırma Günü bağlamında bu yıl da 11 Kasım'da düzenlendi. Fidan Dikme Etkinliği çerçevesinde Atatürk Üniversitesinde bin adet fidan dikildi.

Öğrencilere fidan dikme alışkanlığının kazandırılması ve kampüs içerisinde yer alan boş alanların değerlendirilerek daha yeşil ve güzel bir görünüme kavuşturulması amacıyla düzenlenen etkinlik, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın öncülüğünde Eczacılık Fakültesi arkasında yer alan boş arazide gerçekleşti. Etkinliğe Rektör Çomaklı'nın yanı sıra; rektör yardımcıları, fakülte dekanları, merkez müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturan Rektör Çomaklı, fidanlara ilk can suyunu vererek gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ortam bırakmanın çabası içerisinde olduklarını söyledi.

“Ülkemizim Genç Fidanlarla Bezenmesi ve Geleceğin Ormanına Dönüşmesi İçin Üstümüze Düşeni Yapıyoruz”

“Memleketimiz, yarınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız için çok hayırlı ve güzel bir etkinliği gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz.” sözleriyle konuşmasına başlayan Rektör Çomaklı, “11. ayın 11. gününde binlerce fidan dikmek için ülkece bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 yılında ilan edilen Milli Ağaçlandırma Gününde bu yıl “Türkiye Yüzyılına Nefes” sloganıyla 81 ilimizdeki 1023 noktada 4 milyon civarında ağaç dikilmesi hedeflenmektedir. Biz de güzel vatanımızın her karış toprağının, genç fidanlarla bezenmesi ve geleceğin ormanına dönüşmesi için el birliğiyle üstümüze düşeni yapıyoruz” dedi.

Atatürk Üniversitesinin her yıl bilim ormanına genç fidanlar katmanın heyecanıyla çalıştığını ifade eden Rektör Çomaklı, toprağın küçük fidanları bağrına basıp onlardan bir orman yetiştirdiği gibi Atatürk Üniversitesinin de değerli genç fidanlarıyla büyüdüğünü vurguladı.

Prof. Dr. Çomaklı: “Yeryüzünün emanetçileri olarak biz insanlara düşen en önemli görevlerden birisi de doğaya, hayvanlara ve insanlara saygıyı tesis etmek ve yaygınlaştırmaktır. Bu saygı ve bilinçle Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonundan hareketle Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına nefes olacak bu güzel fidan dikme etkinliğini, Atatürk Üniversitesine katılan fidan gibi gençlerimizle birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. "Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz” düsturuyla, bugün dikilen bir fidanın yarının büyük ormanının bir parçası olacağını bilmenin heyecanı ve bir milli görev şuuruyla, etkinliğimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, sizleri fidanlarımızı toprakla buluşturmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, katılımcıların fidanları dikmesi ve can suyu vermesiyle son buldu.