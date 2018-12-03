Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Engeliler Günü etkinliği

Etkinliklere İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İsmail Bağrıyanık ve Turan Bağaçlı, Şube Müdürü Orhan Beyazlı, kurum ve okul idarecileri ve katıldılar.

İlk olarak Erzurum Özel Eğitim Merkezi ve Mecidiye İlkokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin birlikte hazırladığı 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü programına katılım sağlandı ardından 4 yıldır evde eğitim hizmeti alan Şükrüpaşa İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Mustafa Meral ve ailesi ziyaret edilerek öğrenciye hediye tablet bilgisayar hediye edildi.

Son olarak ise Erzurum spor Lisesi ziyaret edildi ve; GoalBall Avrupa 2.si olan görme engelli öğrenciler Kader Çelik ve güreş dalında dünya 2. si olan işitme engelli öğrencimiz Mehmet Akif Sönmez ‘e hediyeleri İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz tarafından takdim edildi.