Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Ülkemizde 39 bin öğrencinin katıldığı Ulusal düzeyde yapılan TALES matematik aşamalı sınavında başarı gösteren Sabancı İlkokulu öğrencilerinden Zeynep Beril Gezer, Türkiye 6.sı, Zeynep Su Ucun Türkiye 11.si, Nisa Güneş ise Türkiye 16.sı oldu.

80 ülkeden milyonlarca öğrencinin katıldığı Uluslararası Kanguru Matematik Sınavı'na Erzurum Sabancı İlkokulu öğrencilerinden Zeynep Beril Gezer, Zeynep Su Ucun, Nisa Güneş, Ömer Utkan Duman, Salih Eymen Balıkçı, %1'lik dilime girerek büyük başarı gösterdiler. Türkiye finallerinde başarı kaydederlerse ülkemizi Fransa'da temsil etmeye hak kazanacaklar.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Ulusal TALES ve Uluslararası Kanguru Matematik sınavlarında dereceye giren Sabancı İlkokulu öğrencilerini, sınıf öğretmeni Dilek Kök'ü ve Okul Müdürü Abdurrahman Düzgün'ü makamında kabul ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, emekli olan Sabancı İlkokulu Müdürü Abdurrahman Düzgün'e eğitime vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket verdi.