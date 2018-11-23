Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Kaygusuz mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Öğretmenlik bitmeyen bir sevda; karşılık beklemeksizin verilen emek; vatanını, milletini kendini nefsinin önüne koymak; hiç tanımadığın bir hayatın güzelleşmesi için çabalamak ve bir çocuğun gülümsemesiyle mutlu olmaktır.

Öğretmenlik, kutsal bir meslek olmakla birlikte aynı zamanda bir sanattır. Bireyler, öğretmenin elinde şekillenir, olgunlaşır ve hayata hazırlanır. Kadim değerleri, günübirlik çıkarlar uğruna feda etmeden bu kutlu sanatı en güzel biçimde icra etmek durumundayız. Bunun için de heyecanımızı diri tutmalı ve ideallerimizi yeniden kuşanmalı ve bir gönül eri gibi çalışmalıyız.

Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, ülkemizin ve milletimizin geleceğini emanet ettiğimiz, yürekleri; sevgi, şefkat ve sabırla dolu, bu kutsal mesleğe gönül vermiş tüm öğretmenlerimizin ve emekli öğretmenlerimizin ´Öğretmenler Günü´nü tebrik ediyorum”