Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 23 Nisan'da makamı Rahime Nur Güllüce'ye devretti

sınıf öğrencisi Rahime Nur Güllüce'yi makamında ağırladı.

Celal Akın İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Rahime Nur Güllüce İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'a çiçek takdim ederken, İl Milli Eğitim Müdürümüz de makam koltuğunu Rahime Nur Güllüce'ye bıraktı.

Temsili olarak Müdürlük makamına oturan öğrencimiz duygu ve düşüncelerini paylaştı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden olan taleplerini dile getirdi. Tüm okullarda sosyal ve sportif faaliyetlerin artırılmasını isteyen Rahime Nur Güllüce, özellikle halk oyunları konusunda faaliyetlerin artırılmasını talep etti. Erzurum Kadın Barları'nın tüm okullarda kurulacak halk oyunları ekipleri tarafından icra edilmesini arzuladığını iletti.

Salih Kaygusuz koltuklarda oturan insanların geçici olduğuna vurgu yaparak, "Bu gün bizlere nasip olan bu görevler yarın gençlerimiz, çocuklarımız tarafından devam ettirilecek, kurumlarımızı, ülkemizi onlar yönetecekler. Onların bizlerden daha başarılı olmaları için, okul yönetimlerimizin ve öğretmenlerimizin ne kadar gayretli olduklarını görüyorum. İnanıyoruz ki ülkemiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız tarafından daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe kavuşacaktır. Tüm umudumuz, güvencemiz, beklentimiz çocuklarımızdadır.” diye konuştu.