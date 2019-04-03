Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, yılın sporcusu seçildi

Aras 12 Martspor kulübü sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, Türkiye'nin en büyük spor ödüllerinde biri olan Milliyet Spor Ödülleri Töreninde yılın sporcusu seçildi.

Güney Kore'nin PyengChong şehrinde 2018 yılında yapılan 23. Kış Olimpiyatları'nda Kayakla Atlama Branşında Türkiye'yi temsil eden Erzurum Aras 12 Mart Spor Kulübü, kayakçısı Fatih Arda İpçioğlu, Mavi-yeşili camiaya ikinci bir gurur yaşattı.

Önceki akşam İstanbul'da düzenlenen törenle ödülünü alan Olimpiyat Fatihi, ödül töreninde yaptığı konuşma ile de gönülleri fethetti.

Göğsümüz kabardı

Ödül törenine son derece şık bir kıyafetle gelen Milli kayakçı, oldukça duygusal bir konuşma yaptı. Kayakla atlama yılın sporcusu ödülüne layık görülmesinin gurur vesilesi olduğunu belirten Aras 12 Martspor'un olimpiyat sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, “Arkamdaki görünmez kahramanlara, aileme teşekkür ediyorum. Bizim yaptığımız bayrak için” dedi. Milli kayakçı, bu konuşması ile dadaşların da göğsünü kabarttı.

Milli sporcunun yılın sporcusu ödülüne layık görülmesi Aras 12 Martspor Kulübü ile kulübün en büyük destekçisi olan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş'ı da gururlandırdı.

Akbaş, milli kayakçının kendilerine ikinci bir gururu yaşattığı için büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, büyük bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

Akbaş, yılın sporcusu seçilen İpçioğlu'nu tebrik ederek, başarısından ötürü kutladı.

Arda İpçioğlu'nu ödül töreninde Babası Muhittin Çetin İpçioğlu ile annesi Hatice İpçioğlu, Kayak Federasyonu Asbaşkanı Fatih Kıyıcı ile Aras 12 Mart Spor Kulübü Başkanı Cafer Nuroğlu da, yalnız bırakmadı. Nuroğlu, kendi sporcularının Türkiye'nin en prestijli ve en büyük ödüllerinden biri olan Milliyet Yılın Sporcusu ödülüne layık görüldüğünü ifade etti. Nuroğlu, “Sporcumuzu tebrik eder başarılarının devamını dileriz” dedi.