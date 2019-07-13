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Milli Mücadelenin 100. Yılı anısına pedal çevirdiler

Erzurum’da Milli Mücadelenin 100.

Erzurum'da Milli Mücadelenin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışı düzenlendi. Tarihi Çifte Minareleri Medrese önünde başlayan yarışta Erzurum Valisi Okay Memiş de vatandaşlar ve sporcularla beraber yarıştı.


Erzurum Valiliği tarafından organize edilen Milli Mücadelenin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında yapılan bisiklet yarışmasına Erzurum Çifte Minare Medresesi önünden start verildi. Erzurum Valisi Okay Memiş burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her etkinliği Erzurum'un güzel doğasını tanıtmak için yaptıklarını ve tanıtım aşamasında reklamın çok önemli olduğunu belirterek, Erzurum'da Avrupa ve Dünya Şampiyonalarının da organize edileceğini söyledi.


Vatandaşlar ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte kask ve eldivenini giyen Vali Memiş Yakutiye Kent Meydanından Cumhuriyet Caddesi Polis Evi önüne kadar sporculara eşlik etti.


Vali Memiş'in yarıştan ayrılmasından sonra bisikletçiler Atatürk Üniversitesi kavşağından E-80 karayolunu takip ederek iki binlik buz hokeyi salonu önünde yarış sonlandı.

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