Millî Mücadele'nin 100. Yılında Uluslararası Sempozyum

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ile Atatürk Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği “Millî Mücadele'nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya Geçişi ve Kongreler Uluslararası Sempozyumu” Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezinde başladı.

Sempozyuma, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Edebiyat Fakültesi Dekanı Veyis Değirmençay, Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selami Kılıç ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Rektör Çomaklı: “Erzurum, Hâkimiyet Mücadelelerinin Odak Noktası Olmuştur”

25-26 Nisan tarihlerinde Nene Hatun Kültür ve gösteri Merkezi Cep Salonlarında devam edecek olan sempozyumun açılış konuşmaları kısmında, Atatürk Üniversitesinin böyle kutlu bir mücadelenin anlatılacağı sempozyuma ev sahipliği yapıyor olmasının kendisine gurur verdiğini ifade ederek konuşmasına başlayan Rektör Çomaklı, Erzurum'un tarihin en eski dönemlerinden itibaren gerek İpek Yolu olarak adlandırılan Kafkasya'yı Trabzon vasıtasıyla Avrupa'ya gerekse Doğu Anadolu'yu Mezopotamya'ya bağlayan önemli bir geçiş noktası olduğunu aktardı.

Tarihi geçmişe sahip bu kadim şehrin, stratejik ve jeopolitik önemi dolayısıyla tarih boyunca birçok devlete ve medeniyete de ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çomaklı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Tarihin çeşitli dönemlerinde çeşitli milletlerce istilaya uğramış, işgale düşmüş ve devletlerin hâkimiyet mücadelelerinin odak noktası olmuştur. Milletlerin ve medeniyetlerin beşiği durumunda olan Erzurum, tarihindeki en önemli hadiseleri hiç şüphesiz aziz Türk milletinin Mustafa Kemal Paşa liderliğinde var olma mücadelesi olan Türk İstiklâl Harbi sırasında yaşamıştır” dedi.

“Erzurum, Tam Bağımsız Bir Devletin Temellerinin Atıldığı İlk Yer Olmuştur”

Erzurum'un Ermenilere verilmek istendiği bir dönemde üstlendiği misyon, yeni ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne giden yolda son derece önemli bir rol oynadığını vurgulayan Rektör Çomaklı: “Nitekim 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan Erzurum Kongresi, somut manada hâkimiyetin millete ait olduğu ve tam bağımsız demokratik yeni bir devletin temellerinin atıldığı ilk yer olmuştur. İşte bu önemle Üniversitemiz ve Atatürk Araştırma Merkezinin iş birliğiyle düzenlenen Millî Mücadele'nin 100.Yılı: Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya Geçişi ve Kongreler Sempozyumunun bilime katkılar sunmasını diliyor, bu önemli etkinlikte emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyor ve aziz vatana ve millete hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selami Kılıç, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını ve Millî Mücadele fitilini nasıl ateşlediğini anlattı. Türk milletinin 1919'da tarihin akışını değiştirdiğini belirten Kılıç şöyle konuştu: “Mustafa Kemal Paşa son padişah Sultan Vahdeddin tarafından, 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gönderildi. Atatürk'ün asıl görevi; temeli milli egemenlik ilkesine dayalı yeni bir Türk devleti kurmaktı. Fakat bunu hiç kimseye söylemedi ve paylaşmadı. Vicdanında belli bir sır olarak sakladı. Bunu da Atatürk'ün Nutuk eserine bakarsak orada görmüş oluruz.”

“Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal Paşa'nın Liderliğinde Bütün Bir Milletin İşgale ve Direnişe Karşı Hazırlanışıdır”

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan ise böylesine önemli bir sempozyumu Millî Mücadelenin beşiği Erzurum'da gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, Erzurum Kongresinin öneminden bahsetti. Beyhan: “Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde bütün bir milletin işgale ve direnişe karşı hazırlanışıdır. Millî mücadelenin temelini teşkil edecek pek çok önemli kararların alındığı kongrenin, Erzurum'da yapılmasının bazı nedenleri vardır. Erzurum'un stratejik bir konumda olması ve 15. Kolordu Komutanlığının Erzurum'da bulunması bunlardan bazılarıdır. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın Kolordusuyla beraber Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde olmasının, Millî Mücadelenin kazanılmasında büyük payı vardır” ifadelerini kullandı.

Başkan Sekmen: “Millî Mücadele, Samsun'dan Yükselmiş Cennet Vatanın Her Yanına Ulaşan Bir Sese Dönüşmüştür”

Millî Mücadele meşalesinin yakıldığı bir kentte düzenlenen uluslararası sempozyumda bulunuyor olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek konuşmasına başlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Millî Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya gelişi ve tarihi kongrelerin anlatılacağı sempozyumda Millî Mücadele ruhunun ele alınacak olmasının önemine değindi.

“Millî Mücadele Ruhunun Payidar Kalması, O Duygunun Diri Tutulmasıyla Mümkün Olacaktır”

Bağımsızlığımıza tasallut etmiş olan emperyalist güçlere asla ve de kat'a teslim olunmayacağının fiili olarak beyanı anlamına gelen Milli Mücadele sürecinin, bundan tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başladığını vurgulayan Başkan Sekmen şu ifadeleri kullandı: “Milli Mücadele; Samsun'dan yükselerek cennet vatanın her yanına ulaşan bir sese dönüşmüş ve bu ses Havza'dan başlayarak önce Amasya'da, oradan Erzurum ve ardından Sivas'ta gürlemiş; bu milletin evlatları yeri gelmiş yıkılmaz bir kale olmuş, yeri gelmiş bükülmez bir bilek halini almıştır. Millî Mücadele işte bu yüzden önemlidir, işte bu yüzden kıymetlidir. Cumhuriyetimizin ve milletimizin egemenliğinin ilelebet payidar kalması ve muhafaza edilmesi, bundan 100 yıl önce sergilenen o muhteşem birliktelik ve Millî Mücadele ruhunun sürekli diri tutulmasıyla da mümkün olacaktır” şeklinde konuştu.

Bu sempozyum vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad eden Mehmet Sekmen, Uluslararası Millî Mücadele Sempozyumunun organize edilmesinde katkıları bulunan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına ve Atatürk Üniversitene teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Haluk Dursun: “Erzurum'a Mübarek, Mürüvvet ve Mükremin Sıfatları Çok Yakışıyor”

Kültür Bakanlığı olarak Millî Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla, kültür açısından yeniden bir Millî Mücadele yapılmasına inandıklarını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, bu amaçla Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Platformunu kurduklarını ifade etti.

Dursun: “Kurulan platform, Anadolu'nun ortak tarihinden gelen ve milli birliğine inanan bütün kesimlerin bir düşünce ve birlik içerisinde bu tür dışarıdan gelebilecek, içeriden de yandaş veya taraftar bulabilecek olan kesimlere karşı uyarılması ve gençlerimizin bu konuda bilgilendirilmesini amaçlayan bir çalışmadır. Ermeni meselesi ve Millî Mücadele başta olmak üzere bizleri suçlu göstermek isteyen çalışmalara bir set oluşturmak ve bunu gençler yoluyla yaparak bilgilendirme amaçlı kurulan bir platform. Erzurum'un benim için çok özel bir tarafı da var. Aziz vatanımızın kendine özgü özellik ve güzellikleri var. Bazı şehirlerin de gazi, kahraman ve şanlı gibi sıfatları var. Erzurum'a da Mübarek, Mürüvvet ve Mükremin sıfatları çok yakışıyor. Ruhaniyetini hala kaybetmeyen beldelerden bir tanesidir Erzurum. Bir şehrin mimari vasfı yanında ruhaniyetinin de olması lazım. Erzurum bu saydığımız özellikleri devam ettiriyor. Bu yüzden Erzurum'da olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.