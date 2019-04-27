Milli Mücadele'nin ve Erzurum Kongresi'nin 100'üncü Yılında Gençler Erzurum'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Anadolu Tarih ve Kültür Birliği' buluşmaların beşincisi “Millî Mücadele'nin 100. Yıl Dönümü” münasebetiyle 26-28 Nisan 2019 tarihlerinde Erzurum'da düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Anadolu'nun ortak kültür ve tarih şuurunun gençler tarafından özümsenmesini amaçlayan büyük buluşmaların beşincisi Milli Mücadele'nin ve Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıldönümü nedeniyle, Erzurum'da düzenleniyor. Türkiye'nin her yöresinden bu amaçla Erzurum'a gelen üniversite ve lise öğrencisi gençler, 26-28 Nisan tarihleri arasında; tarih, kültür sohbetlerine ve bu alanlarda düzenlenen çalıştaya katılacaklar ve Erzurum'un tarihi ve kültürel değerlerini yerinde inceleyecekler.

Erzurum buluşmasına, İstanbul ve Ankara'dan 7 üniversite ile 23 liseyi temsilen toplam 70'in üzerinde öğrenci katılıyor. Liseler arasında, Galatasaray, Darüşşafaka, Kabataş Erkek, İstanbul Erkek, Hüseyin Avni Sözen, Kartal Anadolu İmam Hatip, Haydarpaşa, Pertevniyal, Vefa, Kandilli Kız Anadolu, Ankara Atatürk, İzmir Namık Kemal Lisesi gibi köklü eğitim kurumları yer alıyor.

Uzmanlar, sanatçılar, öğrenciler bir arada

‘Anadolu Tarih ve Kültür Birliği' buluşmalarında, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen lise öğrencileri ile akademisyenler, düşünce insanları, sanatçılar, yazarlar, öğretmenler ve bürokratlar bir araya gelerek, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuyorlar. Aynı zamanda, müzakere edilen kültür değerlerini, yerinde görme imkanına kavuşuyorlar.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, gençleri tarihi ve kültür değerleriyle buluşturmanın önemine dikkat çekerek, “Bu buluşmaları, yeni nesillerin millî kültür alanındaki fikirleri ve çalışmalarıyla örnek oluşturan şahsiyetler hakkında bilgi edinmelerini ve köklü medeniyetimizin temel taşları olan milli tarih, kültür ve sanat eserlerimizi tanımalarını sağlamak üzere gerçekleştiriyoruz” dedi.

Anadolu Gençliği Fikren Kaynaşıyor

Milli tarihimiz, kültürümüz ve sanatımız hakkında bilgi edinmeyi amaç edinen, bu konularda araştırma yapan ve bu araştırmalarını sunma konusunda istekli olan gençlerin seçildiği, Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları, aynı zamanda Anadolu gençliği için milli değerler etrafında buluşma ve fikren kaynaşma vesilesi olma özelliğini taşıyor.

İlki 4-6 Ocak 2019 tarihlerinde Çanakkale'de, ikincisi 15-17 Şubat 2019 tarihlerinde Mardin'de, üçüncüsü 15-17 Mart 2019 tarihlerinde Samsun ve Amasya'da, dördüncüsü 12-14 Nisan 2019 tarihlerinde Sivas'ta gerçekleştirilen, buluşmaların beşincisi 26-28 Nisan tarihlerinde Erzurum'da yapılıyor.

Gençler Millî Mücadelenin Mihenk Taşı Erzurum'da

Milli Mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Erzurum Kongresi, ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olması nedeniyle tarihimizde büyük öneme sahiptir. Türk milletinin var olma mücadelesindeki kararlılığını gösterdiği bu tarihi kongrede alınan "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz" kararıyla Millî Mücadele yeni bir safhaya geçmiştir. Bu buluşmada gençler, Mustafa Kemal Atatürk'ün kapanış konuşmasında "Tarih, bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir." diyerek önemine dikkat çektiği Erzurum Kongresi'nin hayat bulduğu mekânların ruhunu teneffüs edecek ve Türk milletinin ulusal bağımsızlık yolunda ortaya koyduğu kararlığın tarihi ve düşünsel altyapısını tahlil etme imkânını yakalayacaklar.

Erzurum, Tarihi Anlar Yaşayacak!

Erzurum'da gerçekleştirilecek buluşmaya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un yanı sıra, Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katılıyor.

Buluşmanın ilk gününde, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. A. Haluk Dursun, milli tarih ve kültür bilinci konusunda katılımcı gençlerle bir sohbet toplantısı düzenliyor. 27 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Çalıştayı”nda, çok sayıda uygarlığa ve kimliklere ev sahipliği yapan Anadolu'nun bugüne kadar oluşturduğu tarih ve kültür birliği modelleri ele alınıyor ve gençler; tarihsel kişi ve olgularla ilgili araştırmalarının sunumlarını yapıyorlar. Çalıştayda ayrıca Anadolu'nun birlikte yaşama duygusu ve alışkanlığını güçlendiren özelliklerinin iyi anlaşılması ve anlatılması için tarih, arkeoloji, coğrafya, antropoloji, felsefe, siyaset bilimi, askeri tarih, filoloji, ilahiyat, sosyoloji gibi birçok farklı alandan akademisyenler, araştırmacılar ve uzman bürokratların katılımıyla sunumlar ve müzakereler gerçekleştiriliyor.

Anadolu'yu Anadolu Yapan eserler, Değerler

İkinci günün bir başka programı ise Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan “Gençlerle Başbaşa” etkinliği Bu etkinlikte, gençler ve Anadolu tarih ve kültürüyle ilgili uzmanlar ve akademisyenler bir araya gelerek, Erzurum tarihi başta olmak üzere Anadolu'nun dokusunu oluşturan tarihi ve kültürel olaylar ve olguları müzakere ediyorlar.

Erzurum buluşmasının 28 Nisan 2019 tarihinde yapılacak üçüncü gününde, tarihi alan ve şehir incelemeleri yer alıyor. Atatürk Evi Müzesi, Abdurrahman Gazi Türbesi, Tabyalar, 23 Temmuz Erzurum Kongre Binası Resim Heykel Müzesi ve Galerisi, Erzurum Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Erzurum Ulu Camii, Çifte Minareli Medrese ve Rüştem Paşa Kervansarayı ziyaret edilecek önemli yerler arasında bulunuyor. Bu ziyaretlerde, gençler, Erzurum ile ilgili yaptıkları araştırmalarda ve sunumlarındaki önemli tarihi ve kültürel değerleri yerinde görme ve uzmanlardan bilgi edinme imkânına kavuşacaklar.