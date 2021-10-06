Milliler Curling'de Brezilya'yı farklı mağlup etti

Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları nefes kesmeye devam ediyor. Bugün gerçekleşen karışık çiftler eleme müsabakasında Türkiye'yi temsil eden Dilşat Yıldız ve Uğurcan Karagöz'den oluşan milli takım Brezilya'yı 12'ye 3 gibi net bir skorla yendi.

Curling 2022 Kış Olimpiyatları ön eleme müsabakaları Erzurum Curling Arena'da yapılmaya devam ediyor. Burada gerçekleşen ön elemeyi geçmek isteyen takımlar Hollanda'ya gidebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Dilşat Yıldız ve Uğurcan Karagöz ikilisinden oluşan milli takım ise bugün gerçekleşen karşılaşmada Brezilya'yı 12-3'lük net skorla geçerek elemedeki ikinci galibiyetini aldı. Geçtiğimiz gün ise milliler Slovenya'yı 12'ye 1 yenmişti.

Öte yandan 5 Ekim'de başlayan Curling 2022 Kış Olimpiyatları ön eleme oyunları, 23 ülkeden katılan 36 takım ve 300 sporcu ile 15 Ekim'e kadar devam edecek.

“Elemelere 23 ülkeden 300 sporcu katıldı”

Erzurum'da gerçekleşen eleme müsabakalarına 23 ülkeden 36 takım ve 300 sporcunun katıldığını belirten Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, “Dün ilk maçımızı Slovenya ile yaptık. 12'ye 1 galibiyetle bitirdik. Şu an Brezilya ile maçımız var 8-0 önde gidiyoruz. Özellikle karışık çiftlerde çok iddialıyız. Bu gruptan da birinci olarak çıkmak istiyoruz. Çeyrek finale çıktığımız zaman da diğer grup liderleriyle maçlarımız olacak. Müsabakanın son bölümünü de lider olarak bitirip Hollanda'ya gitmek istiyoruz. Müsabakalara 23 ülkeden 36 takım ve 300'e yakın sporcu katıldı. Uluslararası ve Türkiye içerisinden birçok hakem burada görevli durumda bulunuyor. Şu anda müsabakalar problemsiz bir şekilde devam ediyor. Ülkemiz yapılan tesisleri ile her şeyi başarabilecek güçtedir” dedi.