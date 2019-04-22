Minik Başkan Özmen'den talimat yağmuru

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde makamını 11 yaşındaki Emirhan Özmen'e devretti.

Şehit Murat Ellik İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan Özmen'in, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz verdiği ilk talimat ise, mesleki beceri kurslarının verildiği ESMEK'lerin sayısının artırılması yönünde oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Erzurum'da da renkli görüntülere sahne oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, makamını devrettiği Şehit Murat Ellik İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Emirhan Özmen'in performansına adeta hayran kaldı. Makamı devralır almaz ilk talimatını ESMEK'ler için veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin minik Başkanı Emirhan Özmen, “Şehrimizde sosyal ve sportif faaliyetlerin daha da artırılmasını istiyorum. ESMEK'lerin çeşitlendirilmesinin yanında atacağımız bir başka adım da, 2023 vizyonuna özel sosyal ve sportif yerlerin artırılması yönünde olacak” dedi.

KÜÇÜK BAŞKAN ÖZMEN'DEN TALİMAT YAĞMURU

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 11 yaşındaki Başkanı Emirhan Özmen, ulaşımdan çevre düzenlemesi ve özellikle de çocuk oyun alanları ve spor salonlarının sayısının artırılmasına varıncaya kadar birbiri ardına sıraladığı talimatlar, ilgili daire başkanları tarafından anında kayıt altına alındı. Küçük Başkan Emirhan Özmen'in dikkat çeken bir başka talimatı ise, Erzurumspor'la ilgili oldu. B.B. Erzurumspor'un çok iyi bir performans sergilediğini söyleyen Özmen, takıma özellikle forvet alınmasının şart olduğunu vurgulayarak, böylece hiçbir sorunun kalmayacağının altını çizdi.

DÜNYA ÇOCUKLARININ TEK BAYRAMI

Öte yandan makamını Emirhan Özmen'e devreden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, temsili devir töreninde şunları kaydetti: “Bizim milli bayramlarımızdan birisi olan 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Öncelikle ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Tabi 23 Nisan denilince akıllara çocuk bayramı gelir. Kaldı ki, bu dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir milli bayramdır. 23 Nisan, çocukları önemseyen, çocukları geleceğe hazırlayan bir anlayışla sadece ülkemizde kutlanıyor. Ve aynı zamanda Büyük Millet Meclisimizin açılışı da 23 Nisan 1920'de gerçekleşmiştir. O gün bu gündür bu bayram kutlanır. Egemenliğe halkın iradesine çok büyük bir önem verir. Onun için ben buradan tüm gençlerimizin çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olmasını diliyorum. Tabi dünya büyük bir sıkıntının içerisinde ama hamdolsun ülkemizin büyümesi ve kalkınması her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Bu vesileyle bende 23 Nisan'ı kutluyorum ve daha nice 23 Nisan'ları kutlama temennisinde bulunuyorum. Allah devletimize milletimize zeval ziyan vermesin.”