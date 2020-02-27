İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik eller duaya açıldı

Aşkale ESMEK Müdürlüğü Sübyan sınıfı öğrencileri Regaip Kandili münasebeti ile Merkez Çarşı Cami’ini ziyaret ettiler.

Aşkale ESMEK Müdürlüğü Sübyan sınıfı öğrencileri Regaip Kandili münasebeti ile Merkez Çarşı Cami'ini ziyaret ettiler.


Öğretmenleri gözetiminde gerçekleşen ziyarette minik çocukları Merkez Camii İmam Hatibi Süleyman Kaplan karşıladı. Çocuklarla tek tek ilgilenen Kaplan onlara camii adabından bahsetti, sorular sordu, öğrendikleri sureleri okuttu. Minik kalpler ellerini semaya açarak anne babalarına dualar ettiler, İslam aleminin Regaip kandilini kutladılar.


Daha sonra Kaplan çocuklara çikolata ikramında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.