Minik Furkan'ı arama çalışmalarına devam ediliyor

Erzurum'un Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde önceki gün kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

Aramaların üçüncü gününde de henüz bir ize rastlanmazken, gece ara verilen arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarından itibaren sürdürülüyor. AFAD ve jandarma ekiplerince köy yakınlarından geçen Kocasu Çayı'nda ve kırsal bölgelerde devam eden aramaların üçüncü gününde minik Furkan'a ulaşılamadı. Köy sakinleri de arama çalışmalarında kurtarma ekiplerine destek veriyor.

Köy Muhtarı Yılmaz Işık, ekiplerin köy çevresinde ve Kocasu Çayı'nda Furkan'ı aramaya devam ettiğini belirterek, henüz bir sonuç alamadıklarını söyledi.