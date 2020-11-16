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Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı

Atatürk Üniversitesi Vakıf okulu öğrencileri Azerbaycan’ın Karabağ zafer coşkusunu hazırladıkları görsel şölenle kutladı.

Atatürk Üniversitesi Vakıf okulu öğrencileri Azerbaycan'ın Karabağ zafer coşkusunu hazırladıkları görsel şölenle kutladı.


Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan'ın zafer sevincini Atatürk Üniversitesi vakıf okulu öğrencileri de öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları gösteri ile kutladı.


Öğrenciler gösteride hilal ve yıldız koreografisi oluştururken öğretmenlerde müzik aletleri çalarak gösteriye eşlik etti. Gösteri sonunda öğrenciler Türk ve Azerbaycan bayrağı açarak zafer coşkusunu yaşadı.

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