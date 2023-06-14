Minik ressamlar eserleriyle hayran bıraktı

Görsel Sanatlar Öğretmeni eşliğinde 2,3 ve 4'ncü sınıf öğrencilerinin büyük bir emek harcayarak yaptıkları çalışmaların yer aldığı resim sergisi okul içerinde açıldı. Halk Eğitim Merkezi destekli resim kursunda iki yıl boyunca kurs gören minik öğrencilerin yaptıkları resimler davetlileri adeta kendine hayran bıraktı.

Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Metehan Özgör' ün eğitmenliğindeki resim kursuna devam eden minik ressamların birbirinden güzel eserlerinin yer aldığı serginin açılışına Palandöken İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Yavilioğlu, Müdür Yardımcısı Adem Kömürcü, Okul Müdürü İhsan Koçak, Okul Müdür Yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Minik öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca yaptıkları; Akrilik boya, guaj boya ve sulu boya çalışmalarından oluşan resim sergisini Kaymakam Uğur Tutkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar birlikte gezdiler.

Kaymakam Tutkan, hünerlerini sergileyen minik ellerle teker teker tokalaştı ve yaptıkları resimlerinin önünde onlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Tutkan, minik öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederken, "Öğrencilerimizin sanatsal yönünü sergilediği bu sergide oldukça başarılı çalışmalar gördüm. Onları desteklemek adına üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi. Sergiyi çok beğendiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar ise; "Geleceğimizin teminatı yavrularımızın akademik başarılarının yanında sanatsal yeteneklerini de desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Karapınar, daha sonra şöyle konuştu, "bu gibi etkinlikler çocukların yeteneklerinin sergilenmesi için bir fırsattır. Bu çalışmalar çocuklarımızın kendilerine olan güvenlerini arttıracak ve neler yapabileceklerini onlara gösterecektir. Böyle harika bir sergide emeği geçen görsel sanatlar öğretmenimizi ve minik yavrularımızı canı gönülden kutluyor başarılarının devamını diliyorum, diye konuştu. Minik öğrencilerin yaptıkları resimler velilerden de tam not aldı. Çocuklarının el emeği ve göz nuru ile yaptıkları resimleri görmek için sergiyi gelen veliler duygu dolu anlar yaşadılar. Ressam çocuklarıyla fotoğraf çekilen anne ve babalar bugün çok gururlandık çok mutlu olduk"