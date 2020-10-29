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Minik short track sporcuları Cumhuriyet'in 97. yılını buz üzerinde dev Türk bayrağı açarak kutladı

Erzurum’da bir araya gelen minik short track (sürat pateni) sporcuları, buz pistinde dev Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Erzurum'da bir araya gelen minik short track (sürat pateni) sporcuları, buz pistinde dev Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.


Nene Hatun, Sevgi ve Ejder Spor Kulübü İzcileri ve sürat pateni minik sporcuları Palandöken ilçesindeki Buz Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını renkli görüntülerle kutladılar. Salona gelen minik sporcular, ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla gösteri yaptı. Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünü kutlamak için buz pistine çıkan küçük short track sporcularına hocaları da eşlik etti. Minik sporcuların gösteri yaptığı salonda ‘İki devlet tek millet' sloganıyla elde bayraklarla marşlar söylenip kutlama yapıldı.


Programa kulüp başkanları Zekeriya Deniz, Naci Korucu, Özcan Işık, kulüp antrenörleri Betül Yerdelen, Elif Özden, İzcilik İl Temsilcisi Emre Ertan ve çok sayıda minik sporcu ve aileleri katıldı.

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