Minik yürekler okul bahçelerine fidan diktiler

Minik yürekleri ile okullarının etrafını güzelleştirmek için kolları sıvayan öğrenciler elleriyle 150 fidanı toprakla buluşturdular.

Okul Müdürü Yavuz Erdoğan, “Doğanın bize cömertçe verdiği hediyeleri düşünürsek bizim de ona karşılığını vermemiz gerekir. Doğaya verilebilecek en güzel hediye ağaç dikmektir. Çocuklarımıza bu bilinci aşılamak için olara okul bahçemize fidan diktirdik. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir.

Yaşamımızın devam etmesi için gerekli olan oksijenin büyük bir bölümünü ormanlar sağlar. Yapılan araştırmalara göre yetişkin bir çam ağacı, 40 kişinin bir saatte havaya verdiği karbondioksiti 1 saatte oksijene dönüştürür. 1 hektar çam ormanı yılda 30 ton oksijen üretir” diye konuştu.