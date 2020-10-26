İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik yüreklerden İl Sağlık Müdürü Bedir'e teşekkür

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr.

Gürsel Bedir, pandemi yoğunluğuna rağmen kendisine ulaşan minikleri unutmadı.


Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Serçeboğazı İlkokulu'nun projeksiyon cihazı ihtiyacı olduğunu öğrenen Dr. Gürsel Bedir pandemi mücadelesi yoğunluğunda öğrencilerin daha etkin bir görsel eğitim alması için çocukların isteklerini kırmayıp, Pasinler Devlet Hastanesi yetkilileri aracılığıyla Serçeboğazı İlkokulu'na projeksiyon cihazı hediye etti.


Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürü Recai Akçıl, Serçeboğazı İlkokulu'na projeksiyon cihazı hediye eden Gürsel Bedir'i telefonla arayarak öğrenciler ve Milli Eğitim camiası olarak teşekkürlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.