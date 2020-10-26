Minik yüreklerden İl Sağlık Müdürü Bedir'e teşekkür

Gürsel Bedir, pandemi yoğunluğuna rağmen kendisine ulaşan minikleri unutmadı.

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Serçeboğazı İlkokulu'nun projeksiyon cihazı ihtiyacı olduğunu öğrenen Dr. Gürsel Bedir pandemi mücadelesi yoğunluğunda öğrencilerin daha etkin bir görsel eğitim alması için çocukların isteklerini kırmayıp, Pasinler Devlet Hastanesi yetkilileri aracılığıyla Serçeboğazı İlkokulu'na projeksiyon cihazı hediye etti.

Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürü Recai Akçıl, Serçeboğazı İlkokulu'na projeksiyon cihazı hediye eden Gürsel Bedir'i telefonla arayarak öğrenciler ve Milli Eğitim camiası olarak teşekkürlerini iletti.