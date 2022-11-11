Minikler fidan dikerek doğaya nefes oldu

Erzurum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde 4 bin fidan dikildi. Fidan dikmek için alana gelen minikler, ellerinde kazma kürek ile fidan dikimi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı genelge ile 11 Kasım tarihi Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde 4 bin fidan dikildi. Düzenlenen etkinlikte çocuklar da ellerine aldıkları kazma ve küreklerle fidan dikerek doğaya nefes oldu.

Kentte 56 farklı noktada toplam 140 bin fidan dikildi.