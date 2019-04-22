Minikler göz kamaştırdı

Özel Sevgi Kreş ve Anaokulu yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Palandöken Sport otelde kutlanan 23 Nisan Çocuk Bayramı Haftası adeta göz kamaştırdı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını farklı bir etkinlikle kutlayan Özel Sevgi Kreş ve Anaokulu öğrencileri birbirinden renkli ve ilginç kostümleri ve gösterileriyle büyük beğeni topladı.

Okul Kurucu Müdürü Naci Korucu, 23 nisan etkinliğini her yıl düzenli olarak yaptıklarını söyledi.

Etkinliğin günün anlam ve önemine uygun bir biçimde kutlandığını belirten Korucu, şöyle dedi: “23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmiştir. Bu gün çocuklarımızın günüdür.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” çok büyük önem taşımaktadır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram, dünya çocukları arasındaki sevgi ve dostluk bağlarının gelişmesine katkı sağlamakta, tüm insanların barış içinde yaşaması gerektiğini en güzel şekilde ifade etmektedir.

Bu bağlamda bizlerde kreş ve ana okulu olarak her yıl bu tür etkinliklere imza atarak bugünün çocukların bayramı olduğunu minik yavrularımıza şimdiden bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Bu etkinliği bizlere yaşatan başta öğretmenlerimiz, öğrenciler ve siz değerli velilerimize teşekkür ediyorum.”