Minikler kardan kaçtı

TBMM ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile yapılan 'Mahallede Maç Var' Projesi, Olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle maçlar halı sahaya alındı. Karşılaşmaların kalan bölümü Erzurum BŞB Olimpiyat Millet Bahçesi Halı Saha Tesislerinde oynandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın işbirliği ile gerçekleştirilen ve Türkiye'nin 81 vilayetinde başlatılan ‘Mahallede Maç Var' projesi Erzurum'da 3 Temmuz Stadı'nda oynanan maçlarla start almıştı.

Müsabakalara kentteki olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle Halı Sahada Devam edildi. Erzurum BŞB Olimpiyat Millet Bahçesi Halı Saha Tesislerinde oynanan maçlar oldukça çekişmeli geçiyor.

16 takım, 23 Nisan'da TBMM bahçesindeki büyük finalde mücadele etmek için yarışırken, şampiyon hangi takımın olacağı merakla bekleniyor.

‘Mahallede Maç Var' Projesi Maçlar, 7 asil ve 4 yedek sporcudan oluşan takımların 20'şer dakika ve 2 devreli halı sahada karşılaşması şeklinde gerçekleştiriliyor. Final karşılaşmasının da TBMM Bahçesinde yapılması planlanıyor. TBMM tarafından 1'inci olan takım oyuncularına tablet, 2'nci olan takım oyuncularına elektrikli scooter, 3'üncü takım oyuncularına drone hediye edilecek.