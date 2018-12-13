Minikler yerli malı haftasını öğrendi

Erzurum'da faaliyet gösteren Özel Sevgi Kreşi ve Anaokulu öğrencileri Yerli Malı Haftası nedeniyle haftanın önem ve ehemmiyetini öğrendiler.

Hafta dolayısıyla etkinlik düzenleyen Özel Sevgi Kreşi ve Anaokulu yönetimi yerli mallardan oluşan bir masa oluşturdular.

Miniklere hem ikramda bulundular hem de yarli malı haftasının önemini anlattılar.

Küçük beyinlere milli kavramların nakşedilmesi özellikle velileri mutlu etti.

Bu tür faaliyetlerin devamını isteyen veliler, kreş ve anaokulu yönetimine teşekkür ettiler.