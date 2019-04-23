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Miniklerin semazen gösterisi büyüledi

Horasan Fatih İlköğretim okulu ana sınıfı öğrencilerinin hazırlamış oldukları semazen gösterisi kutlama törenine damga vurdu.

Büyük ilgi ve heyecan ile izlenen semazen gösterisi izleyicilerim büyük beğenisini topladı.


İlçe Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.


İlçe halk eğitim merkezi kadın ve erkek folklor gösterisinin ardından çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere Horasan Kaymakamı Cüneyt Caner, Horasan Belediye Başkan Vekili Daştan Bingöl tarafından ödüller verildi.


Program gösterilerin ardından son buldu.

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