Mısır bahane gönül alma şahane

Gençlik Lideri ve gönüllü gençlerin bu defa Lala Paşa Camii Bahçesinde mısır satan Hamza Bayram'ın gönlüne girmeyi başardı. Aziziye Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, gençlik liderleri nezaretinde Dadaşkent'ten şehir merkezine gelerek Lalapaşa Camii Bahçesinde mısır satan Hamza Bayram'dan mısır alarak hem gönlüne girdiler. Hem de mısır keyfi yaşadılar.

Harçlıklarını Hamza Amca için ayırdılar

Hamza Bayram'ın yaşlı ve hastalığından ötürü zor çalıştığını sosyal medya aracılığıyla öğrenen Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu çocuklara durumu anlatarak hep birlikte katkı sunmak için Dadaşlent'ten Hamza amcayı ziyarete gittiler.

Çocukların harçlıklarını alarak Süt Mısırı almaya geldiklerini öğrenen Hamza amca duygulu anlar yaşadı . Çocuklara nasihat eden Hamza amca devlete millete hayırlı evlat olmak için çok çalışmaları devletin sağladığı bu imkanların kıymetini bilmeleri gerektiğini söyledi.

Hamza Amca Seferberliği

Yaptıkları ziyaretle birlikte sosyal medyada çok fazla etkileşim aldıklarını belirten Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu, destek olan herkese teşekkür etti.

Gençlik Lideri Taşkesenlioğlu, “Umarız bu iyilik çalışması Hamza amca ve onun gibi yaşlı,emektar ve ihtiyaçlı esnafımız gün bitmeden elindeki ürünleri satar ve günün geri kalan kısmında istirahat eder” dedi.

Çocuklara iyilik hareketiyle sevgi ve merhameti aşılamaya çalıştıklarını belirten Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Murtaza Cengiz gönüllülüğün genç yaşlı fark etmez hayatımızın her döneminde bir yaşam modeli olduğunu ifade etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın da, gönüllü gençleri ve gençlik liderlerini bu anlamlı hareketinden ötürü kutlayarak, “Gönül alma budur. Gençlerimizi bu anlamlı duyarlığı için tebrik ediyoruz” diye konuştular.