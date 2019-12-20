Mist Jewels Trend takı anlayışına yeni bir soluk getiriyor

Simoro ailesi, yüksek hacimli üretim yapıp yurtdışına toptan ihracat yaparak kendini geliştirmeye devam etmekle birlikte, son zamanlarda gündemde olan trend ürünlerle kendini gösteren Mist Jewels markası ile yurt içi pazarında online-perakende sektörüne girerek başarılara imza atmaya devam etmektedir.

Lisans eğitimini İşletme bölümü üzerine tamamlayan okulları bittikten sonra kariyer rotalarını aile şirketlerinde çizmeye karar veren Canalp Karışık ve Endüstri Mühendisi Gizem Karışık kardeşler, yurt dışı ihracatında kalmayıp, yurt içi pazarına da açılmayı hedeflerine eklediler.

Kalitesinden ödün vermeyen şirket için kendilerini geliştirmeye baş koyan Gizem -Canalp Karışık kardeşler tüketiciye yüksek kaliteli gümüş ürünlerle hizmet vererek gelecekte tamamen altın kaplama ve pırlanta ile devam etmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunun dışında konsept bir mağaza açmak gibi yeni fikirlerle donanımlı olan Karışık kardeşler, hedefleri ise sürekli kendilerini daha da geliştirmek.