İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MİT ve Jandarma'dan PKK/KCK'ya operasyon

PKK’lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam BİLİZ, MİT ve Jandarma’nın Ermenistan’a mücavir Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı.

PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam BİLİZ, MİT ve Jandarma'nın Ermenistan'a mücavir Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı.


İslam Biliz, içişleri bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.


Şiyar Erzurum kod adlı teröristin 2015 yılında PKK-KCK'ya katıldığı ve Irak kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı-sabotaj eğitimi aldığı tespit edildi.


İslam Biliz Erzurum Karayazı kırsalının yanı sıra İran da da faaliyet gösteriyordu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.