MKYK Üyesi Çat ve İl Başkanı Bozan'dan İHA'ya ziyaret

Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Sadık Çat ve Erzurum İl Başkanı Adnan Bozan İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile bir süre görüşen Çat ve Bozan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Adnan Bozan ziyarette yediemin otoparklarında bekletilen araçlarla ilgili hükümetin bir çalışma yapmasını isteyerek çürümeye terk edilen araçlarla ilgili dosyaların bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. Ülke ekonomisi için konunun önemine dikkat çeken Başkan Bozan, bu araçların ekonomiye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.