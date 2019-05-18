MNG AVM'de Gençlik Rüzgarı esti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamaları kapsamında Doğu'nun en büyük Alışveriş Merkezi olan MNG AVM'de spor gösterileri yapıldı. Nefes kesen gösterileri vatandaşlar alkışladı.

Erzurum'da spor gösterileri AVM'lere ve sokaklara taştı. Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümünde yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamaları kapsamında Erzurum'da cadde ve sokaklar ile spor salonlarının yanı sıra AVM'lerde de spor gösterileri tavan yaptı.

Doğunun en büyük Alışveriş Merkezi olan MNG AVM'de gerçekleştirilen spor gösterileri nefesleri keserken, vatandaşlar da alkışlarla gösterilere destek verirken, bazı spor dallarında sporcuların gösterilerine eşlik ederek, spor yaptılar.

GENÇLİK HAFTASI İYİ BİR FIRSAT

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamalarının bu yılda dolu dolu geçtiğini ifade eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, MNG AVM'de yapılan spor gösterilerinde halka önemli mesajlar verdiklerini ve spora gençliği teşvik ettiklerini söyledi.

Taşkesenligil, Kurtuluş mücadelesinin baş komutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunun' sözünün günümüzde daha da önemli olduğunun altını çizerek, “Gün spor yapma ve obeziteden kurtulma günüdür. Gün kötü alışkanlıklardan, internet bağımlılığından kurtulma günüdür. Gençlik Haftası da vatandaşlar için spor yapma fırsatının doğduğu en önemli haftadır” diye konuştu.

Taşkesenligil, spor gösterilerinin yapılması ve sporu halka daha fazla tanıtmak için yaptıkları organizasyonda kendilerine kapılarını açan MNG AVM Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer'e teşekkür etti.

ALTI BRANŞTA GÖSTERİ

MNG AVM'de yapılan spor gösterileri kapsamında Masa Tenisi, boks, kick boks, eskrim, jimnastik ve badminton branşları olmak üzere altı ayrı spor dalında sporcular ve antrerlörler GSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses nezaretinde halka unutulmaz anlar yaşattı. Sporcuların muhteşem gösterileri, işyeri sahipleri ve halk tarafından pürdikkat izlendi.

Anıtlar bahçesinde yapılan badminton, tenis, masa tenis ve futbol gösterileri de büyük dikkat çekerken, Çifte Minareli Medrese önünde ise güreş gösterileri yapıldı. Özellikle AVM'lerde yapılan spor gösterilerinde, halkın spora dikkat çekmesi sağlanırken, sporla halk bütünleşti.