MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Süer: “Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi 2. yılında 24 milyon ziyaretçi ağırladı”

Aydoğan Süer, büyük izdiham yaşanan açılış gününden bu yana 45 milyon ziyaretçiyi aşan, gerçekleştirilen 220 etkinliğe katılan, altın ve ev hediyesi çekilişlerinde AVM'yi en fazla ziyaret edilen merkezler içinde üst sıralara yükselten, Doğu Anadolu Alışveriş Festivali (DAF) ve Garaj Günleri'nde yer alan Erzurumlular ile birlikte, yakın şehir ve ülkelerden gelen tüm konuklarına teşekkür etti.

Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 160 bin metrekarelik alanı ile Doğu Anadolu'nun en büyük alışveriş merkezi. 2017 yılının Eylül ayında görkemli bir açılışla kapılarını açan merkez, bölgesel bir alışveriş merkezi olma iddiası ile yola çıktı. Tek bir şirketin yapabileceğinin çok ötesinde uluslararası organizasyonlara imza atan MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, hem kendi adını hem de Erzurum'u, komşu illerden İran gibi yakın coğrafyadaki ülkelere kadar uzanan geniş bir platformda gündeme getirmeyi başardı. Alışveriş turizminin Türkiye açısından ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu ve nasıl avantaja çevrilebileceğini, gerçekleştirdiği projeler ile kanıtlayan AVM, “Hayat Burada, Sen Neredesin?” sloganı ile Erzurum'a ticaret ve sosyal yaşam açısından önemli bir canlılık getiriyor. Aydoğan Süer, talihlilerin açıklanması ile sona eren kampanyada ev kazanan şanslı müşteriye tapusunu takdim etti.

Süer, “Yaptığımız konut kampanyasında Türkiye'de nüfusa oranla katılım ve ciro rakamı bazında 1. sıradayız. Türkiye genelinde baktığımızda ise 4. sıraya yükseldik” sözleri ile kampanyanın etkinliğini açıkladı. Ev hediye etmenin yanı sıra buzdolabı, I Phone, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve fırın gibi herkesin sahip olmak isteyeceği armağanlar da sunan kampanyada, asil ve yedek listelerde Erzurum'un dışında Van ve Ağrı gibi farklı şehirlerden gelen şanslı müşterilerin yer alması ise Erzurum MNG'nin şehirdeki ticari yaşamı canlandırdığının ve bölgesel AVM olma hedefini gerçekleştirdiğinin bir kanıtı” dedi.

Pek çok büyük markanın ilk kez şehre gelmek için seçtiği Erzurum MNG, geçtiğimiz aylarda Starbucks'ı da bünyesine katarak farklı seçenekler sunan 200 değerli markayı tüketiciler ile buluşturuyor. Dinamik ve vizyoner yönetimi ile dikkat çeken merkez, tüketiciye gerçekten faydalanabileceği önemli etkinlikler hazırlayarak cirosunu ve ziyaretçi sayısını yükseltmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl 2. kez gerçekleştirdiği Doğu Anadolu Alışveriş Festivali/DAF sayesinde 100 bini İranlı turist olmak üzere 700 bin ziyaretçi ağırlayan Erzurum MNG, çok daha uygun fiyatların sunulduğu Büyük Garaj Günleri'nde ise ilk haftada yurt içinden ve dışından 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Aydoğan Süer, perakende alanında var olan deneyimlerini, alışveriş turizmini canlandıracak projeler üreterek daha etkin şekilde kullandıklarını belirterek tüketicinin ilgisine mazhar olan bu yaklaşımlarını 2020 yılında da sürdüreceklerini ifade etti. Süer, “Biz Erzurum MNG olarak şehrin hatta bölgenin alışveriş turizmi konusunda çevre ülkelere uzanan geniş bir yelpazede tanıtılması adına güçlü etkinlikler ile Erzurum'u kış aylarında da son derece cazip bir ‘Marka şehir' haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Dr. Aydoğan Süer, “Kuruluş aşamasından bu yana, “Alışveriş turizmi sektörün önündeki en büyük şans” dedik. Erzurum'da festival yaparak bir anlamda Türk markalarının İran, Azerbaycan gibi ülkelerde tanınmaları, evlere girmeleri için bir köprü oluşturduk. Buna ek olarak yaptığımız aktiviteler, Erzurum'un turizm alanında tanınırlığı açısından da destekleyici oldu. Büyük organizasyonlar yaptıkça hem Doğu Anadolu'nun istek ve beğenilerini tanıma şansımız oluyor hem de yurt dışından gelen konuklarımızın farklı etkinliklere ve ürünlere olan ilgisini ölçebiliyoruz. Elbette insanların beğenileri, kişinin kendi ekonomik durumu ve kültürel yapısına göre değişiyor ama coğrafyaya özgü kimi benzerlikler bulmak da mümkün. Genel konuşmak gerekirse, artık sadece bir alışveriş merkezi sunmanın ötesine geçebilmek gerekiyor. Birer tüketici olarak bizlerin artık sıradan bir alışveriş deneyiminin ötesinde, bilgimizi, kültürümüzü, avantajımızı ya da neşemizi yükseltecek yeniliklere ihtiyacımız var. Tam da bu sebeple ziyaretçilerimiz konserleri, yerel motifleri, farklı kültürler ile bir araya gelmeyi seviyorlar. Ayrıca biz MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde bir şeyler satın alma sürecini yorucu bir iş olmaktan çıkartıp içine sosyalleşmeyi ekledik. Özellikle kültürler arası etkileşim herkese heyecan veriyor. Etkinliklerimiz öncesinde afişlerle seçkin lokasyonlarda etkili tanıtımlar yapıyoruz. Ancak en etkili tanıtım, bir konsere ya da çekilişe katılan kişinin, kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı mutluluk kareleri. Bir etkinliği beğenen bir kişinin orada bulunamamış tanıdıkları üzerinde çok olumlu bir etkisi oluyor. Bizim önemsediğimiz bir başka nokta da küçük esnafı olabildiğince bünyemiz içine almak. Kimi zaman biz onlara AVM içinde stand açıyoruz kimi zaman yurt dışından gelen konuklarımızı önce merkezi çarşılarda karşılıyoruz. Eğer turizme yönelik etkinlikler içindeyseniz bir anlamda şehri ve ülkenizi de temsil ediyorsunuz. Ticareti canlandırmak ve tarihi değerleri en iyi şekilde sunabilmek oldukça önemli. Bu şekilde yerel esnafı da bünyemize alarak son derece komplike, çok kanallı bir iletişim organize etme fırsatımız oluyor. Farklı gelir gruplarının kendilerine özel beklentileri var ama çoğunluk için kaliteli ürünü cazip fiyatlarla almak son derece etkileyici. Biz de daima tüketicinin kesesini düşünen organizasyonlara ağırlık veriyoruz. Hediye kampanyalarımızda ise olabilecek en değerli hediyeleri konuklarımıza sunmak istedik. Bu nedenle altın dağıttığımız, ev veya beyaz eşyalar verdiğimiz kampanyalar ülkenin en etkin kampanyaları arasına girmeyi başardı. Etkinliklere ve alışveriş merkezimize gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyuz. Perakendeci dostlarımız ve diğer alışveriş merkezlerine daha önce “Tüketici, eğlenceyi seviyor!” diyerek başarımızın sırrını vermiştik. Yönetim ekibi olarak bundan sonrasında başucumuzda duracak prensip ise, işini heyecanla sahiplenmek. Çünkü başarı ancak elinizden gelenin en iyisini yapmak için çok çalıştığınızda ve başkalarını mutlu edebilmek için emek verdiğinizde geliyor” şeklinde konuştu.