Mobbig ile Mücadele Derneği'nden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilci Başkanı Jale Alcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Türkez, İlim Gödekmerdan, Elif Seda Selçuk, Ayşe Parlak Gürsoy ve Selim Midilliç 4-10 Şubat Mobbing Haftası sebebiyle Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilci Başkanı Jale Alcan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya 4-10 Şubat Mobbing haftası hakkında bilgi verdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Mobbing'in bir insan hakkı ihlali olduğunu ifade ederek, “4 -10 Şubatın Mobbing Haftası ilan edilmesinden oldukça memnunum. Biz Atatürk Üniversitesi olarak çalışanlarımıza Mobbing uygulanmaması konusunda oldukça titiz ve dikkatliyiz. Atatürk Üniversitesi olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye'de ilk olarak Mobbing'i seçmeli ders olarak okutmaya karar verdik. Biz Mobbing'i bir insan hakkı ihlali olarak görüyoruz” dedi.

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilci Başkanı Jale Alcan ise, “Derneğimiz 2010 yılında genel merkezce Ankara'da kuruldu. Bizler derneğimiz kurulduğu günden berri Türkiye'nin her yerinde Mobbing'le mücadele ediyoruz. Çalışanların Mobbing'e uğramaması için çaba sarf edip elimizden geldikçe yardım etmeye çalışıyoruz. 2010 yılından günümüze kadar şehirlerde Mobbing farkındalık eğitimi vermeye devam ediyoruz. İlk defa bu yıl 4-10 Şubat'ı Mobbing Haftası olarak ilan ettik. Bizler Mobbing ile Mücadele Derneği olarak Atatürk Üniversitesine Mobbing'i seçmeli ders olarak okutmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.