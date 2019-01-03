Mobil Hayvan Hastanesinin açılışı yapıldı

Aşkale Çayköy'de düzenlenen törene, Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Koçan, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, TANAP Yatırım Programları Uzmanı Duygu Doğan ile TANAP yetkilileri, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu, akademisyenler, kamu kurum kuruluş müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) güzergâhında bulunan kırsal yerleşim bölgelerinde hayvan sağlığını sürekli olarak kontrol edecek Mobil Hayvan Sağlığı Tarama Aracının açılışı, doğalgaz boru hattı güzergâhında bulunan Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Çayköy'de gerçekleştirildi.

TANAP güzergâhındaki kırsal yerleşim birimlerine hizmet edecek Mobil Hayvan Sağlığı Tarama Aracı, hayvan sağlığının korunmasına ve bölge çiftçisinin kalkınmasına yardımcı olacak.

“Atatürk Üniversitesi Bölge Çiftçisini Yakından Tanıyor”

Törenin açılış konuşmasında söz alan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu; Atatürk Üniversitesinin bölge çiftçisini yakından tanıdığını, dertlerini ve sıkıntılarını çözmek için bütün imkânlarını seferber ederek çalıştığını ifade ederek, “Bu proje ile hedeflerimizden biri olan halka ve üreticiye dokunmayı, topluma fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bu özverili hizmette bizim de katkımız olsun istedik. Mobil Hayvan Hastanesinin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen Atatürk Üniversitesi yöneticilerimize ve TANAP yetkililerine desteklerinden ötürü teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“TANAP, Yerel Nüfusa Destek Veriyor”

TANAP Yatırım Programları Uzmanı Duygu Doğan ise TANAP'ın sosyal ve çevresel alanlara kaynak ayıran, bunun için yatırım stratejisi geliştiren, birçok kurum ve kuruluş ile işbirliği yapan, yenilikçi girişimler başlatan ve çalışanlarını sosyal projelere dâhil eden bir şirket olduğunu ifade ederek, Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları aracılığıyla, Proje güzergâhı boyunca, yerel nüfusa güçlü faydalar sağlamayı, sürdürülebilir projeler vasıtasıyla, bölge halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklediklerini söyledi.

Doğan: “Doğu Çağrısı kapsamında değerlendirilerek fonlanmaya uygun bulanan Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından uygulanmakta olan "Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması" Projesi ile kırsalda hayvansal üretim ile ilgilenen yetiştiriciler hedeflenmiştir. Proje kapsamında Erzurum'da köylerde yaşayan, sınırlı maddi imkânlarla geçimini hayvancılıkla sağlayan ve veteriner hekimlik girişimine ihtiyaç duyan yetiştiricilere donanımlı gezici hayvan polikliniği imkânı sunulacaktır. Üretimde verimlilik, gıda hijyeni ve insan sağlığını konu alan Proje'ye TANAP tarafından 1,3 Milyon TL hibe desteği sağlanmaktadır” dedi.

Taşkesenlioğlu: “Mobil Hayvan Hastanesi Büyük Bir Soruna Çözüm Olacak”

TANAP yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu ifade eden Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, TANAP'ın bölge çiftçisine birçok alanda destek verdiğini ve bunda sonra da vermeye devam edeceğini vurguladı. Sık sık köy ziyaretleri gerçekleştirdiğini ifade eden Taşkesenlioğlu, “En büyük sorunumuz hayvanın hastalığını anında teşhis ve müdahale etmede geç kalmaktı. Mobil Hastane sayesinde hasta hayvanlara anında müdahale ederek hem bu soruna çözüm üretmiş hem de hayvan ölümlerinin önüne geçmiş olacağız” dedi.

Taşkesenlioğlu: “Hayvancılık bu şehrin olmazsa olmaz gelir kaynaklarından biridir. Mobil Hayvan Sağlığı Tarama Aracını hizmete soktuk ancak bize bir de hayvan ambulansı gerekiyor. Bu projenin devamında TANAP'tan alacağımız ambulansla birlikte hem üniversitemiz Hayvan Hastanesinin daha etkin kullanılmasını, hem de Gezici Hayvan Hastanesi Projemizin de sürdürülebilir olmasını sağlarız. TANAP ile gerçekleştirdiğimiz bu tür projelerle beraber Erzurum'u hayvancılığın merkezi haline getirmeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı: “Kırsaldaki Yaşam Kalitesini Arttırmayı Hedefliyoruz”

“Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi, hayvansal ürünler toplumun yeterli ve dengeli beslenmesindeki en önemli kaynaklardır. Alt üretim dallarıyla birlikte hayvancılık, gıda temininde olduğu kadar kırsal alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile kırsal kesimde hayat standartlarının yükseltilmesi açısından da son derece önemlidir” sözleriyle konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hayvancılığın sorunlarının çözülmesinde devletimizin yanında üniversitelerimize de büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Ülkemizde hayvansal üretimin artan stratejik önemi, köy aile işletmelerinin başlıca üretim modeli oluşu veya üretimin köy aile işletmelerince sürdürülüyor olması sonucu, bu proje ile dikkatlerin etkin saha çalışmalarına çevrildiğini söyleyen Rektör Çomaklı, söz konusu projenin başarılı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

“Mobil Hastanemiz İlimizin Hizmetindedir”

Çomaklı: “Bu maksatla fakültemize bağlı tam donanımlı bir hayvan sağlığı tarama aracı ile alanlarında uzman öğretim üyelerimizin sahaya inmesini sağlayarak problemlerin yerinde tespit edilip çözülmesini hedefledik. Bu bağlamda TANAP doğalgaz boru hattının geçtiği Horasan, Köprüköy, Pasinler, Yakutiye, Aziziye ve Aşkale ilçe köylerinde üretim yapan hayvan yetiştiricileri ve bu köylerdeki aile işletmelerinden oluşan 72 köye ulaşmayı ve hizmeti götürmeyi hedefliyoruz. Faaliyet alanımızı hayvansal üretime yönelik eğitim çalışmaları ile üreticimizin teorik yönden bilgilenmesini sağlamak ve sahada hayvan sağlığı tarama faaliyetleri oluşturmaktadır.

Bu çerçevede 2 aydır köylerimizde konuya yönelik toplantılar düzenlenmekte eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Mobil hayvan hastanemizin tesisiyle üniversitemizin imkânları üreticimize taşınmış olacak ve üreticimiz hayvan sağlığı hususunda bilimsel yaklaşımla tanışmış olacaktır. Mobil hastanemiz vereceği hizmet ve yürüteceği bilimsel saha çalışmaları ile bir saha referansı olacaktır. Hastanemiz ilimiz için hayırlı olsun diyor katılımlarınızdan dolayı sizlere saygılarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından konuklar, Mobil Hayvan Sağlığı Tarama Aracı hakkında yetkililerden bilgi aldılar.