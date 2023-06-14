Motosiklet kazası saniye saniye güvenlik kamerasında

Erzurum'da bir motosiklet ve otomobilin karıştığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzurum'un en işlek caddelerinden birisi olan Terminal Caddesi'nde yaşanan trafik kazasında, motosiklet sürücüsünün önüne aracını kıran otomobil kazaya sebep oldu. Olay yerine yakın güvenlik kamerasının görüntülerinde motosiklet sürücüsü Onur Tarancı'nın aniden dönüş yapan otomobilden kurtulamadığı ve ona çarparak motosikletin altında kaldığı görüldü. Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşların yardımına koştuğu kazazede motosiklet sürücüsü daha sonra çağrılan 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde bacağında sorun olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü Onur Tarancı, alçılı şekilde taburcu edildi.

Kendi şeridinde ve normal hızda ilerlerken bir anda önünde bulunan otomobilin direksiyonunu kırarak sağa yanaşmak istediğini belirten motosiklet sürücüsü Onur Tarancı, “Otomobil sürücüsü boş olan park yerini bir an önce almak için sağa aracını kırdığını fark ettim. Elbette hiç birimiz benzeri kazaları yaşamak istemeyiz. Ama bazen bir anlık dalgınlık ya da dikkatsizlik facialara sebep oluyor. Ben kaza sonrası otomobil sürücüsünden şikâyetçi olmadım. Suçlu o olmasına rağmen ve şikayetçi olmadığım halde bir kez dahi halimi sormadı, beni aramadı. Bu beni çok üzdü. Eğer böyle davranacağını bilseydim şikayetçi olurdum. Her şeye rağmen insanlara kurallara uymaya ve sürüş emniyetlerini almaya davet ediyorum. Özellikle trafikte motosiklet sürücülerinin olduğu hatırlanmalıdır ” dedi.