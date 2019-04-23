MSE savaşın dramını sahneye taşıdı

Doğu'nun ilk ve tek oda tiyatrosu olan Medya Sanat Evi, Suriye'deki savaşı konu aldığı yeni bir oyunla bir kez daha izleyicileriyle buluştu. Tecrübeli isim Taner Köse'nin yönetmenliğini üstlendiği ‘Umut Teras Yaşam Bodrum' büyük ilgi gördü.

Erzurum'un kültür sanat yaşantısına büyük katkı sağlayan Medya Sanat Evi, bu kez savaşın dramını sahneye taşıdı. Eser Dursun'un kaleme aldığı ‘Umut Teras Yaşam Bodrum' adlı oyun prömiyerinin ardından büyük ilgi gördü. Oyunun yönetmenliğini üstlenen Taner Köse, “Etkileyici bir oyun sahneliyoruz. İzleyiciye kalmak ya da gitmek arasında empati kurmasını sağlayarak savaşta ortamında olan insanların yaşadığı durumu bir nebzede olsa hissettirmek amacındayız” dedi.

OYUNUN KONUSU

Oyun savaştan kaçan insanların kaçma ve kalma noktasında kaldığı ikilemi kalanlar ile gidenlerin yaşadıkları sıkıntıları stresi ve en önemlisi kadınların yaşadığı sıkıntıları anlatıyor. Psikolojik travmalar sonunda sevdiklerini kaybetme korkusu ile yapmak zorunda kaldıkları seçimlerin sonucunu görebileceğiniz oyun Medya Sanat Evinde izleyiciyle buluşuyor.

OYUNNUN KADROSU

Yazan: Eser Dursun / Dekor: Yalçın Bahadır / Işık & Ses Kumanda: Yaren Turan / Afiş Tasarım: Alev Felek / Yönetmen Yrd.: Serkan Olgun / Yönetmen: Taner Köse -

Oyuncular: Turgay Başoğlu, Uğur Deliktaş, Kardelen Gizem Çetin, Dilara Uzun, Ali Fatih İnce, Furkan Şengün, Bedir Taha Önder.