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Müftü Sula'dan Vali Memiş'e veda ziyareti

Müftüler kararnamesi ile Erzurum İl Müftülüğü görevinden alınarak, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftülüğü görevine atanan Hasan Hüsnü Sula, Vali Okay Memiş’e veda ziyaretinde bulundu.

Müftüler kararnamesi ile Erzurum İl Müftülüğü görevinden alınarak, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftülüğü görevine atanan Hasan Hüsnü Sula, Vali Okay Memiş'e veda ziyaretinde bulundu.


Müftü Sula, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Müftüler kararnamesi ile Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftülüğü görevine atandı. 2016 yılından itibaren Erzurum Müftülüğü görevini sürdüren Sula, Erzurum'un meslek hayatında önemli bir yerinin olduğunu belirtti.


Erzurum'daki görevinin güzel anılarla dolu olduğunu kaydeden Sula, Alvarlı Efe'nin sözlerini anımsatarak, “Biz de Erzurum'u Mevlaya emanet ediyoruz.” dedi.


Sula ayrıca tüm Erzurumlulardan da helallik istediğini söyledi.


Vali Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müftü Sula ile uyumlu çalışma sergilediklerini ifade eden Vali Memiş, “Kendisine bundan sonraki yaşamında mutluluklar diliyorum” diye konuştu.


Vali Memiş, Sula'ya görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan ötürü ‘Başarı Belgesi' ile Oltu Taşı'ndan hediyeler verdi.

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