Muhammet Enes Kanar Avrupa üçüncüsü oldu

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı milli sporcular, 1 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 12 madalya ile tamamladı. Palandöken Belediyesi sporcusu Muhammet Enes Kanar bronz madalya aldı.

Palandöken Belediyesi sporcusu Muhammet Enes Kanar, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan Avrupa Boks Şampiyonası'nda ringi adeta salladı. 60 kiloda mücadele eden Muhammet Enes Kanar, finalde Çek Cumhuriyeti ve Romanyalı rakiplerini eleyerek Avrupa üçüncüsü oldu. Spor otoritelerinin geleceğin Avrupa Şampiyonu olarak gördüğü Muhammet Enes Kanar'ın başarısı Erzurum'da da sevinçle karşılandı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Avrupa üçüncüsü olan Muhammet Enes Kanar'ı tebrik etti. Başkan Sunar, ülkemizi ve Erzurum'u layıkı ile temsil eden genç sporcunun bu büyük başarısından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Muhammet Enes Kanar'ı yetiştiren Boks Milli Takımı Başantrenörlerinden Gürkan Sönmez, sporcusunun Avrupa da gösterdiği başarıdan dolayı oldukça mutlu. Gençlere imkan sağlandığından önemli başarıların alınmasının zor olmadığını söyleyen Sönmez,”Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar, spora ve sporculara hem önem veriyor hem de yatırım yapıyor. Genç sporcumuz Muhammet Enes Kanar, bu imkanlar neticesinde başarılı olmuştur. Belediye Başkanımız Muhammet Sunar'a bize verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Genç sporcumuz da bize büyük bir gurur yaşattı. Bundan sonra daha büyük başarılar elde edecektir. Kendisini kutluyorum”dedi.