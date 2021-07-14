Mühendislik Fakültesinde 5 lisans programının akredite süresi uzatıldı

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin bazı lisans programlarının akredite süreleri uzatıldı.

Mühendislik Fakültesinin 2020-2021 değerlendirme döneminde Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından değerlendirmesi yapılan 5 mühendislik lisans programı ile ilgili akreditasyon kararları verilerek programlar 30 Eylül 2024 tarihine kadar 3 yıl süreyle uzatıldı.

İnşaat Mühendisliği (Örgün ve İÖ), Kimya Mühendisliği (Örgün) ve Makine Mühendisliği (Örgün ve İÖ) programlarına 3 yıl süreli EUR-ACE etiketi de verilecek. Programlar MÜDEK Web sayfasında Akreditasyon Verilen Lisans Programlan listesinde ilan edildi.

“Çalışmalarımız Kararlılıkla Devam Edecek”

Mühendislik Fakültesi lisans programlarının akredite sürelerinin uzatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, fakülte tarafından gerçekleştirilen çalışmaların akredite süresinin uzatılmasında etkin rol oynadığını söyledi.

Atatürk Üniversitesinde birçok fakülte, birim ve programın resmi kurumlar tarafında akredite edildiğini vurgulayan Rektör Çomaklı, bu sayının artması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.