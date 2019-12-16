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Muhtar Duran hayatını kaybetti

Erzurum’un Olur İlçesine bağlı Aşağı Karacasu Köyü Muhtarı Yücel Duran hayatını kaybetti.

Erzurum'un Olur İlçesine bağlı Aşağı Karacasu Köyü Muhtarı Yücel Duran hayatını kaybetti.


Ankara'da bir süredir Akciğer Kanseri tedavisi gören Olur İlçesi Aşağı Karacasu Muhtarı Yücel Duran (60) hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası olan Duran 31 Mart yerel seçimlerinde Aşağı Karacasu köyüne muhtar seçilmişti. Muhtar Duran'ın cenazesi Aşağı Karacasu köyünde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

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