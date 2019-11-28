Mülteci çocukların yüzü güldü

Erzurum'da özellikle mülteci çocuklar ve yardıma muhtaç aileler için faaliyetlerini sürdüren Gülen Yüzler Derneği, Afgan Çocukları ile birlikte Nevzat Karabağ Anadolu Lisesiyle ortaklaşa bir etkinlik düzenledi.

'Asyanın Kalbi Afganlı Çocuklar' adlı projede Türk çocuklarla mülteci çocukların kaynaşmasını hedefleyen proje sahipleri, iki millettende çocuklarla bir gün geçirdi. Sabah erken saatlerde lisenin yemekhanesinde birlikte kahvaltı yapan çocuklar ardından okulun resim salonunda çizdikleri resimleri, okul öğretmenlerine armağan etti. Türk ve Afgan çocuklar son olarak müzik salonunda birlikte Türkçe ve Farsça şarkılar seslendi.

Zaman zaman Erzurum'da yaşayan Türk ve Afgan çocuklarını bir araya getiren Gülen Yüzler Derneği Başkanı Fulya Yürek, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Şehrimizde bir çok Afgan aile var. Hepsi bir savaştan canlarını kurtarıp geldiler. Çok zorluklar çektiler. Biz özellikle o çocuklara sahip çıkmak zorundayız. Herşey sosyallikle başlar. Adaptasyon sorunlarıyla zaman zaman karşılaşıyorduk. Sık sık Türk çocuklarımızla Afgan çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Son olarak Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi ile bir proje gerçekleştirdik. Çok güzel bir gün geçirdik. Başta bu imkanlarını sunan İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan'a, okul yönetimine, öğretmelerimize, derneğimizin gönüllülerine çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz Gülen Yüzler'İn hiç eksik olmaması ve gelen her çocuğa milletine bakmadan ayrım yapmadan elimizden geldiği kadar sahip çıkmaktır” diye konuştu.