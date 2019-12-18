Murat Dedeman'ın anısı Palandöken'i aydınlattı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından bu sene 17-20 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Murat Dedeman FIS Cup Müsabakası öncesinde, Dedeman Turizm Grubu tarafından, Dedeman Palandöken Otel'de açılış kokteyli düzenlendi. Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Dedeman ve Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman'ın ev sahipliğinde düzenlenen kokteyle, il protokolünden ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Turizm sektörünün gelişmesi ve Türkiye'nin kış turizminde markalaşmasında büyük katkıları bulunan, merhum Murat Dedeman'ın adına düzenlenen müsabaka öncesinde açılış kokteyli gerçekleşti.

Rıfat Dedeman ve Banu Dedeman'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum İl Müdürü Recep Küçükece, Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, 3200 Ejder A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ile Dedeman ailesinin yakın dostları katıldı.

Açılış konuşmasında Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman şunları şöyledi; “Büyük bir gururla söylemek istiyorum ki, Palandöken'in, liderimiz Murat Dedeman'ın 1993 yılında bölgeye ilk otel yatırımı gerçekleştirmesiyle başlayan markalaşma süreci, onun geleceği gören vizyonuyla şekillendi ve bugünlere ulaştı. Merhum Murat Dedeman'ın o dönemde yaşanan tüm zorluklara rağmen yaptığı yatırımın bugün ulaştığı nokta gurur verici. Günümüze kadar devam eden yatırımlar sayesinde Palandöken Kayak Merkezi, sadece ulusal değil uluslararası pazarda da yer buldu. Bugün Palandöken, Dedeman markasının lideri Murat Dedeman'a karşı bir vefa örneği sunuyor. Onun hatırası adına gerçekleştirilecek Murat Dedeman FIS CUP müsabakası ve piste verilen ismiyle Murat Dedeman adının Palandöken'de yaşatılacak olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Buna öncülük eden tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum.”

Banu Dedeman'dan sonra söz alan Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Dedeman ise; “Alp Disiplini FIS Cup müsabakasının, bu sene ülkemizde, Palandöken'de düzenlenmesi ve müsabakanın kıymetli büyüğümüz Murat Dedeman'ın adı ile gerçekleşecek olmasından dolayı büyük onur duyuyoruz. Organizasyonun Murat Dedeman FIS Cup ismi ile düzenlenmesini sağlayan Türkiye Kayak Federasyonunun değerli yöneticilerine, teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

Rıfat Dedeman, “Uluslararası kayakçılar ile kayak tutkunlarını bir araya getirecek müsabakaya, yeni adıyla Murat Dedeman Pisti ev sahipliği yapacak. Bir vefa örneği göstererek piste Murat Dedeman isminin verilmesini sağlayan başta Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası gibi çok değerli kurumlara, Türkiye'nin ve Erzurum'un önde gelen sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımı iletiyorum” dedi.

Müsabakalara ev sahipliği yapacak olan 6B isimli piste, “Murat Dedeman Pisti” isminin verilmesi düşüncesini sahiplenerek hayata geçiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de etkinlikte konuşma yaptı.

Mehmet Sekmen: “Dedeman, Palandöken'de daima olmalı”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şöyle konuştu. “Geçtiğimiz temmuz ayında aramızdan ayrılan ve bir dönem kayak federasyon başkanlığı görevini de üstlenen sevgili dostum Murat Dedeman, kimsenin yatırım yapmadığı bir dönemde Palandöken'e yatırım yaptı. Murat Dedeman'ın yaptığı bu yatırımlar hem şehir hem de bölge adına büyük bir anlam ifade ediyor. Bu nedenle Dedeman markası her daim Palandöken'de olmalıdır. Palandöken Kayak Merkezi'ni Konaklı Kayak Merkezi'ne bağlayacağız. Kayakçılar Palandöken'den Konaklı'ya kesintisiz kayabilecekler. Artan yatırımlarla bölgeyi hem yazın hem de kışın bir eğlence merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.”

Kokteyl sonrası kayak hocaları nefes kesen meşaleli kayak gösterisi gerçekleşti. Murat Dedeman'ın yıllar önce yaktığı ateş, bugün Palandöken'i aydınlatmaya devam ediyor.