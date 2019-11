Müsiad üyelerine termal sunum

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Şubesi'nde (MÜSİAD) iş adamlarıyla bir araya geldi.

Derneğin Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan binasında Başkan Orhan'ı Şube Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Erzurum şehrinin ekonomik potansiyellerinin masaya yatırıldığı toplantıda termal turizm olanakları ve imkanları değerlendirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, ülkeleri ayakta tutan en büyük gücün ekonomi olduğunu kaydetti. Demir, tüketim toplumu olmaktan çıkıp, üreten ve katma değer ortaya koyan bir toplum olabilmenin gerekliliğine dikkat çekti.

POTANSİYELLERİMİZİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

Demir sözlerine şöyle devam etti.” Şehrimizin potansiyellerini değerlendirmeliyiz. Yapılacak yeni yatırımlar şehrimize gelecek turist sayısını artıracaktır. Kış turizminin yanı sıra başka bir değer olan termal turizmin üzerinde durmalıyız. Bölgemiz bu yönüyle oldukça zengin. Ilıca, Pasinler, Köprüköy ve birçok bölgede termal kaynaklarımız bulunuyor. Bu fırsatları iyi değerlendirip kullanmalıyız. Tek başına bir adam dünyaya karşı Türkiye'yi sırtında taşıyorsa, bizde bundan hisse almalı, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmalıyız.”

TERMAL TEŞEKKÜRÜ

Yerel yönetimler denildiği zaman Aziziye Belediyesi'nin adından sıkça söz ettirdiğini dile getiren Demir, Başkan Muhammed Cevdet Orhan'ı tebrik etti. Aziziye ilçesinde termal kaynakların çok verimli bir şeklide kullanılarak, ekonomiye kazanımlar oluşturulduğunu söyleyen Demir, Ilıca bölgesine termal alanında yatırım yapacaklarının da bilgisini verdi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sözlerine dernek yönetimine faaliyetleri ve davetleri için teşekkür ederek başladı. Başkan Orhan, Erzurum'un turizm potansiyelleri bakımından oldukça zengin olduğunu, kış turizminin yanı sıra termal potansiyelleriyle de değer ifa ettiğini kaydetti.

Başkan Orhan:” Ilıca geçmişten gelen termal kaynağı bilinirliliğiyle bugünkü marka tanınırlığına katkı sağlıyor. Ilıca Termal AŞ eliyle işlettiğimiz tesislerimiz, 3 havuza, 18 adet aile kabinine ve 100 yataklı otele sahip. Küçük sayılabilecek bir işletme olmamıza rağmen misafir sayımız oldukça yüksek ve kâr elde ediyoruz. Örnek olması açısından oldukça önemli bir bilgidir.” diye konuştu.

ILICA YATIRIMCILARI BEKLİYOR

Başkan Orhan:” Resmî Gazete'de yayımlanan turizm bölgeleri güncellemesiyle birlikte Ilıca'da termal turizme yatırım yapılabilecek alanlar genişledi. Bölgemize yatırım yapmayı planlayan her girişimcimizi destekliyoruz. Bu anlamda tesislerimizin bilançolarını da yatırımcılarımıza açarak, bölgedeki yatırım fotoğrafını görebilmeleri adına yardımcı oluyoruz. Şu an Ilıca ve şehrimizdeki diğer termal alanları yatırım için oldukça önemli avantajlar arz ediyor. Bu bölgeler resmi turizm alanı olduğu için ilgili bakanlıklardan da destek görülüyor ve bu durum da yatırımcının elini iyice güçlendiriyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan diğer illerde yapılmış önemli yatırımları görebiliyoruz. Gayemiz şehrimizi sahip olduğu potansiyellerle hak etiği yere taşımaktır. Termal turizm anlamında saygın olan şehirlere hatta yurt dışında bu alanda önemli yatırımı olan ülkelere gezi yaptık. Edindiğimiz bu önemli tecrübeleri bölgemizde değer haline dönüştürmek en büyük hedefimiz. Bölgemizi tercih edecek her yatırımcıyı biz özel arabamızla hava alanından karşılar ve bizden talep ettiği bütün bilgileri veririz. Yatırım demek, üretim, istihdam ve yeni iş kolları anlamına geliyor. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koymaya hazırız” şeklinde konuştu.

Program karşılıklı soru cevap bölümünün ardından son buldu.