MÜSİAD'da Fuat Demir dönemi

Erzurum MÜSİAD 12.Olağan Genel Kurul Toplantısı MÜSİAD Genel Başkan yardımcısı Osman Çalışkan divan başkanlığında Müsiad toplantı Salonu'nda yapıldı. Tek liste halinde girilen seçimde Fuat Demir başkanlığa getirildi.

Genel kurul sonrasında Palan Otel'de Erzurum MÜSİAD şubesinin düzenlemiş olduğu genel idare kurulu gala yemeği verildi.

Yemek programı Abdul Kerim Kavaz'ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını yapan MÜSİAD eski başkanı Taner Bayır helallik istedi, yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diledi.

Erzurum AK Parti Millet vekillerinden Selami Altınok, İbrahim Aydemir, İyi Parti Milletvekili Naci Cinisli, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti il Başkanı Mehmet Emin Öz birer konuşma yaptılar.

MÜSİAD başkanlığına yeni seçilen İş Adamı Fuat Demir, “Sorumluluğumuzu biliyoruz şehrin sorunlarını biliyoruz ama biz biliyoruz ki bu birlik ve beraberliğimiz oldukça Erzurum'un başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Allah izin verirse MÜSİAD ‘ın bayrağını daha yukarlara çıkarmaya çalışacağız. Biz bundan sonra bugüne kadar görev almış bütün arkadaşlarımızla hep birlikte el ele vererek Erzurum'umuza hizmet edeceğiz bizden önceki görev yapan Taner Bayır ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum, yeni arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi

Programda daha sonra Müsiad camiasına yeni katılan üyelere protokol tarafından MÜSİAD rozetleri takıldı.

Gala yemeğine Erzurum AK Parti Milletvekillerinden Selami Altınok, İbrahim Aydemir İyi Parti Milletvekili Naci Cinisli, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Köse, Osman Çalışkan ve Çok sayıda MÜSİAD üyesi katıldı.