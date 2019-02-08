MÜSİAD'dan İran Başkonsolosluğuna ziyaret

Sajad Soltanzaden, Türkiye-İran sınırında yaşanan sorunları ve gümrükteki sıkıntıları masaya yatırdı.

Bir süre önce göreve başlayan MÜSİAD Erzurum Başkanı Fuat Demir, beraberinde Başkan yardımcısı Abdurrahim Şakiroğlu, Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Hamza Çatalkaya, Yapı Malzemeleri ve Kimya Komisyon Başkanı Halil Ergün, Genç MÜSİAD Başkanı Barışcan Koç ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzaden'e ziyarette bulundu. İki ülke arasındaki sınırda yaşanın sorunlar ile gümrükte karşılaşılan sıkıntıların dile getirildiği görüşmede, çözüm için karşılıklı fikir alış verişinde bulundular.

Gürbulak, Esendere, Kapıköy ve Borualan kapılarında yaşanın sıkıntıların ele alındığı görüşmede, MÜSİAD Başkanı Fuat Demir, gerek taşımacılık yapan şoförler gerekse turizm amaçlı karşılıklı sınırı kullanan insanların bir çok sorunla karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek, bu sorunların asgariye indirilmesi noktasında her iki ülke yöneticilerine birer rapor sunulması gerektiğini ifade etti. Bazı konuların yerel yöneticiler tarafından da çözüme kavuşturulabileceğini kaydeden Demir, “MÜSİAD olarak özellikle iş adamlarımızın ithalat ihracat yaparken yaşadıkları sorunların asgariye indirilmesi için her türlü desteğe hazırız. Bu konuda daha önce yapmış olduğumuz alışmaları güncelleyerek yeni sıkıntılarında ortadan kalkması için bir rapor hazırlayarak ilgili bakanlıklar ve Sayın Cumhurbaşkanımız'a ileteceğiz. Özellikle İran ile Erzurum arasında ayrı bir bağ var çünkü Tebriz ile Erzurum kardeş şehir ayrıca Erzurum'da okuyan 6 bine yakın İran'lı öğrenci var. Hem ticaretimizi geliştirmek adına hem de ilişkilerimizin daha iyi seviyelerde seyretmesi için sınırdaki bu sorunların ortadan kaldırılması gerekiyor.” dedi.

Başkonsolos Dr. Sajad Soltanzaden ise Türkiye'de olduğu gibi İran'da da bazı ekonomik tedbirlerin alındığına dikkat çekerek, özellikle sınır geçişlerinde alınan ücretin tüm ülkelere karşı uygulandığını ifade etti.

Gümrüklerde ki gerek fiziki gerekse rutin ve bürokrasi işlemlerin daha hızlandırılması ve iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Sajad Soltanzaden, iki ülke siyasileri ile yöneticilere sorunların detaylı şekilde aktarılması halinde sorunların ortadan kalkacağına inandığını söyledi. Dr. Sajad Soltanzaden, ayrıca iki ülke iş adamlarının ticari ilişkilerini daha da geliştirmeleri için bir toplantı düzenlenebileceğini de vurguladı.