Mustafa Özalp: Sosyal medyanın çocuklara zararlarına dikkat çekti

Çocuklarınızın sosyal medyada nelerle karşılaşabileceğini nasıl zararlar görebileceklerini madde madde anlatan Özalp, “Diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından rahatsız edilip siber zorbalığa maruz kalabilir. Cinsel içerikli paylaşımlarla karşılaşabilir. Kötü niyetli kişilerin saldırılarına ve tacizlerine uğrayabilir. Yaşına uygun olmayan reklam içeriklerine maruz kalabilir. Kullanıcı bilgileri deşifre edilebilir ve sosyal medya hesapları kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Kendisine dair gereğinden fazla bilgi paylaşımında bulunarak güvenliğini tehlikeye sokabilir. İnternet ve sosyal medya kullanımı sebebiyle fiziksel aktivitelere daha az zaman ayırdığı için obezite gibi sağlık problemleri yaşayabilir” diye konuştu.

Uzman Sosyal Medyacı Mustafa Özalp, çocukların sosyal medya kullanımında anne ve babaya nasıl bir rol düştüğü konusunda ise şunları söyledi; “Çocuğunuz, gününün büyük bir çoğunluğunu bilgisayar, internet, telefon, tablet, televizyon ya da diğer elektronik aletlerin başında geçiriyor olabilir. Uzmanlar, internete erişim yaşının 3'e kadar düştüğünü belirtiyorlar. Bunda çocukların ellerine oyalanmaları için verilen tabletler büyük etken ne yazık ki. Eleştirel bakış açısı henüz yeterince gelişmediği için miniğiniz, sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgilerin fazlalığı ve diğer kullanıcılara karşı edindiği bilgilerin gerçekliğine dair değerlendirme içine girmeyebilir. Onun gün içerisinde haşır neşir olduğu medyaları sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi ve istismara uğramaması için eşinle sana birtakım sorumluluklar düşüyor. Sonuçta bu bir takım işi! Peki, neler yapmalısınız?

10 yaş altındaki çocuğunuzun sizin denetiminizde olmadan internet kullanımına izin vermeyin. Amerikan Pediatri Akademisi'nin önerisi bu yönde.

Çocuğunuzun kullandığı sosyal ağlara siz de üye olun ve onu ekleyin. Sosyal medyayı verimli kullanabilmeye yönelik araştırmalar yapın.

Eğer çocuğunuz sosyal medya kullanımına dair belirlenen yaş sınırının altındaysa hesabını kapatın.

Gizlilik ayarları önemli bir konu. Ufaklığınızın sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını ve profil bilgilerini kimlerin görebileceğine dair ayarları düzenleyin.

Ev adresi, cep telefonu, yaşı vb. özel bilgileri sosyal ağlarında paylaşmaması konusunda çocuğunuzu uyarın.

Çocuğunuzun sosyal ağlarına erişim için kullandığı tablet, bilgisayar veya cep telefonu gibi elektronik cihazları istenmeyen yazılımlara ve virüs tehditlerine karşı ara ara kontrol edin.

Kötü niyetli bir mesaj ya da bildirimle karşılaştığında yanıt vermeden önce durumu size bildirmesini isteyin.

Tanımadığı kimseyi arkadaş listesine eklememesini söyleyin. Çocuğunuzun arkadaş listesini zaman zaman gözden geçirin.

Karşısına çıkabilecek sahte hesaplar konusunda onu uyarın. Kendisini çocuğunuzun yaşıtı olarak tanıtan kişi aslında kötü niyetli bir yetişkin olabilir.

Paylaşımlarında konumunu belirtmemesini söyleyin.

Miniğinizin okuldaki başarısının ve sosyal ilişkilerinin sekteye uğramaması için bir kullanım süresi belirleyin. Herhangi bir yasak uygulamak yerine zaman kısıtlaması getirebilirsiniz.

Çocuğunuzla internet hakkında konuşun. Sosyal medya araçlarını bilerek, anlayarak ve öğrenerek kullanması yönünde doğru hareket edin. Sosyal medya ağlarını verimli kullanmasını sağlayın. İnternet kullanımı konusunda cesaretlendirin. Ailecek internetin ve sosyal medyanın olumlu yönlerinden faydalanmaya çabalayın.

Çocuklarınızı sanal ortamın tehlikeleri konusunda uyarmalısınız.

Sanal dünyanın tehlikeleri konusunda çocuklarınızı uyarırken onları korkuttuğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Unutmayın ki, sanal dünyaya korkuyla yaklaşmaları bilinçsiz olmalarından çok daha iyidir. Çocuklarınız interneti daha bağımsız kullanmaya başladığı andan itibaren onlarla bu tehlikeler hakkında açıkça çok önemlidir. Sanal güvenlik ve gizlilik uzmanı ve aynı zamanda Wiredsafety'in Genel Müdürü Parry Aftab'ın da söylediği gibi: "Sanal yabancı herkestir." Çocuklarınıza sanal dünyadaki insanların da yabancı olduğunu ve standart kuralların her zaman geçerli olduğunu hatırlatmanız gerekiyor.”