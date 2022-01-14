Mustafa Sarıgül: “Enerjik ve kararlı Türkiye Değişim Partisi Erzurum'dan yola çıktı geliyor”

Olağan Kongresi Genel Başkan Mustafa Sarıgül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Sarıgül, “Enerjik ve kararlı Türkiye Değişim Partisi, Erzurum'dan yola çıktı geliyor” dedi.

Olağan Kongresi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde Genel Başkan Mustafa Sarıgül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. İl Başkanlığı açılışının ardından yapılan kongreye 20'ye yakın ilden partililer katıldı.

Kongrede konuşan Genel Başkan Sarıgül, merhametli ve adaletli olup çok çalışacaklarını ifade ederek, “Türkiye Değişim Partisi vatanımıza, milletimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmek için bu yola çıktı. Bizim siyasi çizgimiz merhamettir, berekettir ve adalettir. Bize soruyorlar 'siz sağ parti misiniz, sol parti misiniz?' Milleti sağa ve sola böldüler. Ben onurla diyorum, biz vatan sevgisi kuracak olan, demokrasi sevgisi kuracak olan Türkiye'nin en demokratik partisi olacağız. Merhametli, adaletli olacağız ve çok çalışacağız. Sabah 6'dan gece 23'e kadar durmayacağız. Enerjik ve kararlı Türkiye Değişim Partisi Erzurum'dan yola çıktı geliyor. Başarı lider kadro ve projeden geçiyor. Türkiye Değişim Partimize üzülen darılan ve sitem eden bütün kardeşlerime çağrıda bulunuyorum. Bu parti sizin partiniz” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ebubekir Elmalı ise siyasete kazandırdıkları üslupla oy oranlarını sürekli arttıracaklarını kaydederek, “Çok heyecanlıyım. Memleketimde olmaktan gururluyum. Bu kongreyi yapmayı hem çok istiyordum hem de bekliyordum. Partimizin üst düzey yöneticileri ve iş adamları bu vesile ile Erzurum'a geldi. Burayı onlara tanıttık. Biz dışarıda olan Erzurumlular burada birer fahri danışmanız. Çok güzel katılım oldu. Dışarıdan 200'e yakın üst düzey insanlar Erzurum'a geldi. Türkiye Değişim Partisi olarak iyi yerlere geleceğiz. Öncelikle Erzurumlu hemşehrilerimin desteklerini bekliyorum. Ben gerçek bir Erzurumluyum, onların içlerinden birisiyim diyebilirim. Kongremiz çok coşkuluydu. Çevre illerden oldukça yoğun katılım oldu. İstanbul'dan, Van'dan, Diyarbakır'dan ve diğer illerden gelenler oldu. Genel Başkanımız Sarıgül'ün de mesajları çok netti. Halkta da karşılığı olacak ve en iyi şekilde en iyi yerlere geleceğiz. Siyasete kazandırdığımız üslupla oy oranlarımızı sürekli arttıracağız” açıklamalarında bulundu.

Kongrenin ardından Erzurumlu partililer Genel Başkan Mustafa Sarıgül'e Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un formasını hediye etti.