Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ‘Mutlu Çarşamba' Projesi, engelli vatandaşların, spordaki yeni umudu oldu. Erzurum GSİM'nin başlattığı Mutlu Çarşamba Projesi, bundan böyle, ASP İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün de katılımı ile gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özellikle engelli vatandaşlar için başlatmış olduğu ‘Mutlu Çarşamba' projesi çığ gibi büyüyor. Projenin ilk uygulamaya koyulduğu illerden biri de Erzurum oldu. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından engelliler için hayata geçirilen ‘Mutlu Çarşamba' etkinliği büyük ilgi gördü.

Birçok spor branşında kamu kurum ve kuruluşları engelli sporcularla bir araya gelerek, onlarla güzel vakit geçirecekler. Erzurum GSİM İl Müdürü ve Kurmayları, şehirde ilk olarak Tekerlekli Sandalye Curling Milli takımı ile buluştu. 500'lük Buz Salonu'nda engelli curlingçilerle, curling oynayan yetkililer, engelli milli sporcuların antrenman mutluluğuna ortak oldu. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, engelliler için hayata geçirdikleri ‘Mutlu Çarşamba' etkinliğinde Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı ile bir arada almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Etkinlikte, GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, Palandöken İlçe Müdürü Köksal Kaçmaz, Personel Şube Müdürü Letif Arslan, gazeteciler ve Yusuf Tosunoğlu da engelli sporcular ile birlikte curling oynadı. Oldukça mutlu gözüken engelli sporcular, bu güzel etkinlikten dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, bakanlığın 81 ilde başlattığı ‘Mutlu Çarşamba' Projesine, Erzurum olarak ağırlık verdiklerini belirterek, “Biz bunu kurumların dayanışması haline getireceğiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzle bir protokol yapacağız. Bu protokol kapsamında ‘Mutlu Çarşamba' projesi kapsamında şehirdeki engelli vatandaşlarımızın yanı sıra, halkımıza ve dezavantajlı gençlerimize spor yaptıracağız” diye konuştu.